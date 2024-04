Sejm zagłosował w sprawie aborcji

Posłanka Polski 2050-TD Ewa Szymanowska zadeklarowała, że w pierwszym czytaniu jej klub poprze wszystkie cztery projekty. - Chcemy rozmawiać o projektach w komisji, dlatego cały klub Polska 2050 będzie głosował za wszystkimi projektami - powiedziała.

Szymanowska zaznaczyła, że jest to wyjątkowa sytuacja, ponieważ w kwestiach światopoglądowych Polska 2050 nie stosuje dyscypliny partyjnej. - Rozmawialiśmy o tym na klubie i doszliśmy do wniosku, że to jest najlepsze rozwiązanie. Chcemy, by w końcu nastąpił ten historyczny moment, w którym projekty ustaw liberalizujących prawo aborcyjne trafią do komisji nadzwyczajnej. Zagłosujemy za, ponieważ komisja to odpowiednie miejsce, by móc wypracować konkretne i realistyczne rozwiązania – podkreśliła.