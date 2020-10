"Wzywamy tych, którzy będą wydawać rzeczywiste orzeczenia o niebranie pod uwagę tego tak zwanego orzeczenia"

"Ograniczenia dotkną przede wszystkim kobiety niezamożne, wykluczone społecznie"

"Trybunał podjął próbę zmuszenia kobiet i ich rodzin do bohaterstwa i wyrzeczeń. Odmawiania kobietom prawa do decydowaniu o sobie, swojej rodzinie i jej losie. Narażania kobiet, ich rodzin oraz nienarodzonych dzieci na cierpienia psychiczne i fizyczny ból. Zmuszania dzieci do życia w cierpieniu i bólu oraz powolnego umierania w imię prymatu fundamentalizmu nad godnością drugiego człowieka" - wymieniono. Take zachowanie Fundacja nazwała "jaskrawym naruszeniem praw człowieka".