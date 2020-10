Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i do ONZ? "Planujemy skorzystać z takich instrumentów"

Instytucje, które powinny nas chronić, dzisiaj skazują nas na cierpienie i narażają nasze życie zdrowie na szwank - mówiła w TVN24 Kamila Ferenc, prawniczka Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. - Powiedzenie, że płód powinien być bardziej chroniony niż życie kobiety, która go nosi, jest totalną aberracją - przyznała. Dodała, że Federacja będzie starać się "sięgać po wszelkie instrumenty prawne, żeby odwrócić skutki tego wyroku".

Zdominowany przez sędziów powołanych przez PiS Trybunał Konstytucyjny orzekł w czwartek o niezgodności z polską konstytucją prawa do aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu . Orzeczenie zapadło większością głosów. Zdanie odrębne złożyło dwóch sędziów: Piotr Pszczółkowski i Leon Kieres. Tego samego dnia w wielu miastach Polski na ulice wyszli przeciwnicy zmian w prawie dotyczącym aborcji. Protesty były kontynuowane w piątek i sobotę.

"Setki tysięcy protestujących na ulicach czują i wyrażają to samo"

- Ja tę decyzję nazwałabym po prostu przemocą instytucjonalną. Instytucje, które powinny nas chronić, dzisiaj skazują nas na cierpienie i narażają nasze życie zdrowie na szwank - tak orzeczenie Trybunału skomentowała w TVN24 Kamila Ferenc, prawniczka z Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. - Narzucają to cierpienie, więc nie da się tego nazywać inaczej niż przemocą - argumentowała.

Ferenc zwróciła uwagę, że "setki tysięcy protestujących na ulicach czują i wyrażają to samo", czyli to "że sprzeciwiają się decyzji państwa, które ma wobec nas pewne obowiązki, a tak naprawdę czyni coś zupełnie przeciwnego".

Prawniczka zaznaczyła, że owa przemoc przejawia się na kilku etapach. - Jedna rzecz to nieprawidłowości formalne, dotyczące wydania wyroku, zastrzeżenia dotyczące sędziów dublerów, ale też zastrzeżenia merytoryczne. Ten wyrok, moim zdaniem, na gruncie konstytucji, praw człowieka się po prostu nie broni - przyznała. - Powiedzenie, że płód powinien być bardziej chroniony niż życie kobiety, która go nosi, jest totalną aberracją. To nie powinno mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa - dodała.