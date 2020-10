Profesor Piotrowski: ten wyrok odchodzi od rozstrzygnięcia, które zostało przyjęte w 1997 roku

Zdaniem prof. Piotrowskiego "to jest bardzo ważne stwierdzenie, bo tak, życie ludzkie stanowi wartość od chwili poczęcia, to nie ulega wątpliwości, ale Trybunał powiada, że w pewnych wyjątkowych sytuacjach trzeba dopuścić także inne wartości, które są istotne".

"To trudno pogodzić z zasadą godności człowieka"

- To wczorajsze rozstrzygnięcie w istocie zastępuje sumienie indywidualne sumieniem rządzących. To trudno pogodzić z zasadą godności człowieka - powiedział. Według profesora, to rozstrzygnięcie prowadzi do tego, że "państwo jest słabe wobec rozmaitych klęsk". - Czasem trudno się temu dziwić, czasem nie, ale jest słabe wobec własnych funkcjonariuszy, którzy nie chronią prawa do życia, co (Europejski - red.) Trybunał (Praw Człowieka - red.) w Strasburgu stwierdził, a jest silne wobec bezsilnych - dodał.