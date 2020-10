Zoll: dziś mamy taką sytuację, w której prawo jest tworzone przez Trybunał, a nie Sejm

Profesor Zoll: legitymacja tego organu jest bardzo wątpliwa

Do orzeczenia TK odniósł się w TVN24 były prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Zoll. Stwierdził, że "musimy zacząć od tego, czy to było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego". - Ja jednak stoję na stanowisku, że ten Trybunał Konstytucyjny nie został zgodnie z konstytucją wybrany. Także pani prezes Trybunału (Julia Przyłębska - red.) nie została zgodnie z konstytucją powołana na to stanowisko, dlatego że nie było uchwały Zgromadzenia Ogólnego sędziów, którzy by wskazali na dwie osoby, które miałyby być przedstawione prezydentowi - mówił.