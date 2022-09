Sytuacja ciężarnych a prawo aborcyjne. "Zaczyna się traktować kobiety jak inkubatory"

Dr hab. Korolczuk: zaczyna się traktować kobiety jak inkubatory

Korolczuk, wymieniając kilka przypadków śmierci kobiet w ciąży od czasu zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce, mówiła, że one "pokazują właściwie nie tyle problem z samą ustawą (aborcyjną - red.), jak w ogóle problem z tym, jak się traktuje kobiety w ciąży w Polsce". - Bo problem z ustawami antyaborcyjnymi, z ograniczaniem prawa kobiet do decyzji, nie polega tylko na tym, że kobiety, które chcą zrobić aborcję, nie mogą jej zrobić i muszą ją zrobić nielegalnie. Problem polega na tym, że zaczyna się traktować kobiety jak inkubatory. Nie szanuje się ich życia, ich opinii, ich potrzeb. Nie szanuje się ich jako ludzi - oceniła.

- Bo wszystkie te sytuacje - przynajmniej z tego, co się mówi w mediach, co mówią ich rodziny - to były sytuacje, w których czekano właściwie nie wiadomo na co, nie komunikowano się z pacjentką i jej rodziną, nie traktowano pacjentek podmiotowo, ale raczej przedmiotowo - dodała. Stwierdziła, że "mamy dzisiaj w Polsce sytuację, w której kobiety boją się zajść w ciążę".