Protesty po wyroku Trybunału. "Niektórzy nie do końca rozumieją powagę sytuacji"

Kilkaset osób wzięło udział w marszu ulicami Wrocławia na znak sprzeciwu wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawa do aborcji. Podczas protestu policja spisywała uczestników i blokowała trasę przemarszu.

– Jestem tutaj, żeby walczyć o prawa człowieka, o prawo kobiety do tego, żeby mogła zdecydować, czy ma dosyć siły, żeby czekać dziewięć miesięcy na to, aby urodzone dziecko oddać potem na organy albo, żeby patrzeć jak ono umiera – powiedziała Aleksandra, niewidoma mieszkanka Wrocławia.

Protest we Wrocławiu

"Niektórzy nie do końca rozumieją powagę sytuacji"

- Policja legitymuje ludzi na proteście albo przechodzące obok, żeby w późniejszym czasie kogoś wezwać na komendę, jeśliby coś się stało w okolicy. Tak to przynajmniej tłumaczą – powiedziała inna z uczestniczek marszu.

– Z jednej strony jest to w porządku, bo gdyby coś się faktycznie stało, to będą świadkowie. Ale z drugiej strony nie wydaje mi się, żeby było w porządku spisywanie ludzi idących w pokojowym proteście, chcących odzyskać swoje prawa, które utracili. Mam wrażenie, że niektórzy nie do końca rozumieją powagę sytuacji – dodała.