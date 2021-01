Protest przed siedzibą trybunału. Policja wyprowadziła uczestników. Lempart do funkcjonariuszy: do zobaczenia

Incydent przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego

Szpaler policji

"Mamy konstytucyjne prawo do protestu"

- Po co to robić? Sądy oddalają te wszystkie sprawy, bo my mamy konstytucyjne prawo do protestu. Żyjemy w chorym kraju, w którym premier co poniedziałek wydaje nowe rozporządzenie, które ogranicza podstawowe wolności obywatelskie i konstytucyjne, i nie przyjmuje do wiadomości, że to jest bezprawne. Stąd mamy taki chaos na ulicy, stąd ta policja – powiedziała Urszula Zielińska.