Prezydencki minister: Andrzej Duda nie podpisałby liberalizacji prawa aborcyjnego w Polsce

Podpis prezydenta Andrzeja Dudy pod taką ustawą liberalizującą prawo aborcyjne jest niemożliwy - powiedział w sobotę szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Odniósł się do propozycji szefa PO w tej sprawie. Donald Tusk zapowiedział, że jego partia po wygranych wyborach jest gotowa przedstawić Sejmowi projekt ustawy umożliwiający przeprowadzanie aborcji do 12. tygodnia ciąży.

Szrot: podpis prezydenta pod taką ustawą jest niemożliwy

Do propozycji lidera PO odnieśli się w sobotę goście audycji "Śniadanie w Trójce" w Programie 3 Polskiego Radia.

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot powiedział, że "ze wszystkiego, co wie o światopoglądzie, o stanowiskach, o opiniach pana prezydenta wynika, że nie podpisałby projektu liberalizacji prawa aborcyjnego w kierunku aborcji możliwej do 12. tygodnia ciąży". Dodał, że "póki pan prezydent sprawuje swoją funkcję, to jest oczywiste, że podpis prezydenta pod taką ustawą jest niemożliwy".