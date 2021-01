"To bolesne i niebezpieczne, że porusza się temat aborcji po to, żeby stworzyć zasłonę dla innych procesów"

"Porusza się temat aborcji, żeby stworzyć zasłonę dla innych procesów"

Politolożka doktor Barbara Brodzińska-Mirowska z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przyznała, że treść uzasadnienia była łatwa do przewidzenia. – Motywacje, które są kierowane w odniesieniu do trudnego tematu aborcji i poruszanego w takich okolicznościach, służą w tym momencie przede wszystkim krótkoterminowym celom partii rządzącej i odwróceniu uwagi od tego, co się w kraju obecnie dzieje – powiedziała.

Zdaniem politolożki "to bardzo bolesne i niebezpieczne, że porusza się temat aborcji tylko po to, żeby stworzyć zasłonę dla innych procesów". Temat ten – jej zdaniem - dotknie wielu kobiet, ale przede wszystkim rodziny. – Długoterminowo skazuje to nas w wymiarze prawnym na bardzo duży bałagan, jak podkreślali konstytucjonaliści. Wymiar społeczny to silna polaryzacja, będą się ścierały ze sobą stanowiska. Poglądy na temat terminacji ciąży już się radykalizują, a te radykalizmy będą służyły partii rządzącej – dodała.