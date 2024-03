"A niech prezydent wetuje. Niech pokaże, po której stronie stoi"

Biejat: jesteśmy na tę debatę gotowi

Jak mówiła, kobiety zawsze słyszą, że "to nie jest czas, by zajmować się ich sprawami". - Przecież my nie oczekujemy, że te wszystkie ustawy zostaną przeprowadzone na jednym posiedzeniu Sejmu. Ba, nie chcemy tego. Chcemy, żeby rozpocząć tę dyskusję, żeby skierować te wszystkie ustawy do komisji. Mamy ustawę Koalicji, mamy dwie ustawy Lewicy, mamy ustawę Trzeciej Drogi. Skierujmy je wszystkie do komisji, zorganizujmy wysłuchanie publiczne - apelowała Biejat. Dodała, że wysłuchanie środowisk kobiecych "wiele by dało wielu posłom i senatorom, którzy dzisiaj nie do końca rozumieją powagę sytuacji". Jak stwierdziła, część z nich kieruje się "uprzedzeniami i informacjami, które mają z lat dziewięćdziesiątych".