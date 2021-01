"Mamy przykład, jak tworzy się państwo wyznaniowe"

Opozycja i wielu konstytucjonalistów twierdzi, że skład Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej został obsadzony nieprawidłowo, zasiadali w nim między innymi tak zwani sędziowie dublerzy. W związku z tym w całym kraju dochodziło do protestów .

- Dziwię się, że pan minister, z wyksztalcenia prawnik, z taką butą broni tego pseudouzasadnienia do pseudowyroku – zwrócił się podczas programu "Kropka nad i" Krzysztof Śmieszek z Lewicy do Jacka Ozdoby z Solidarnej Polski. Polityk Lewicy zaznaczył, że orzeczenie zostało wydane z błędami formalnymi, źle obsadzonym składem Trybunału Konstytucyjnego. – Podstawową zasadą prawa jest, student drugiego roku o tym wie, że jeśli sąd został źle obsadzony, wyrok nie istnieje – dodał.

"Mamy przykład tego, jak tworzy się państwo wyznaniowe"

- Jak może Trybunał Konstytucyjny interpretować konstytucję w świetle przepisów ustawy, a nie odwrotnie? Powoływano się na ustawy, które niby mają uzasadniać interpretację ustawy zasadniczej – mówił Krzysztof Śmiszek. – Mamy do czynienia z uzasadnieniem, które jest podlane ideologicznym sosem – dodał.

Poseł Lewicy ocenił, że "mamy przykład tego, jak tworzy się państwo wyznaniowe, mamy przykład tego, że dążymy w stronę katoszariatu". - Mamy tam do czynienia ze sformułowaniami, które nie istnieją w polskim systemie prawa: dziecko poczęte, pouczanie ustawodawcy, że ma nie posługiwać się sformułowaniem "płód", pominięcie zupełnie wiedzy medycznej. Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny, sterowany przez Jarosława Kaczyńskiego, wydał wyrok na kobiety – dodał Krzysztof Śmiszek.

"Pada hasło, że aborcja będzie zakazana, a tak nie jest"

Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba poinformował, że Michał Wójcik, minister w kancelarii premiera przedstawi specjalną ustawę dotyczącą pomocy w hospicjach, żeby zaopiekować się dziećmi. – Państwo próbują zamienić całą dyskusję, wrzucając wszystko do jednego worka. Pada hasło, że aborcja będzie zakazana, a tak nie jest, bo mamy dwie przesłanki – zauważył polityk Solidarnej Polski.

- Dzisiaj Trybunał publikuje kwestię związaną z przypadkiem, kiedy była możliwość usunięcia dziecka z uwagi na wady, na przykład zespół Downa i Trybunał stwierdził, że jest to niezgodne z konstytucją. To jest uzasadnienie, które się również pojawia, więc ja nie rozumiem, nad czym jest polemika – powiedział Jacek Ozdoba. – Polemika z panią Lempart? Przecież to jest osoba, która jest najprawdopodobniej nadal czynnym politykiem, jedna z posłanek Platformy Obywatelskiej mówi, że obalą rząd, że opozycja przejmuje władzę – dodał.