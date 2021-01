"Nie jestem zdziwiona bezczelnością władzy. Jestem zdziwiona, bo to duży strzał w stopę koalicji rządzącej"

Trybunał Konstytucyjny opublikował w środę uzasadnienie do wyroku w sprawie aborcji, kilka godzin później wyrok pojawił się w Dzienniku Ustaw. - To rozwiązanie bardzo mocno uderzy w społeczeństwo, w rodziny, w tym w osoby głosujące na koalicję rządzącą – oceniła Kamila Ferenc, prawniczka z Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

- Nie jestem zdziwiona bezczelnością władzy i rządzących. Natomiast jestem zdziwiona, ponieważ ten krok to jest duży strzał w stopę koalicji rządzącej. Jest to jeden z większych, jeśli nie największy błąd w całym jej dorobku, ponieważ to rozwiązanie bardzo mocno uderzy w społeczeństwo, w rodziny, w tym w osoby głosujące na koalicję rządzącą – oceniła Kamila Ferenc, prawniczka z Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.