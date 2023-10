"Zapytałam: co się stanie, jak wyjdę na ulicę i umrę? Usłyszałam: to trudno"

W styczniu tego roku agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego na zlecenie prokuratury weszli do prywatnego gabinetu ginekologicznego Marii Kubisy w Szczecinie i zabrali dokumentację medyczną pacjentek od 1996 roku. Miało to związek - jak informowała prokuratura - z prowadzonym postępowaniem dotyczącym pomocnictwa w aborcji.

- Będąc jeszcze na miejscu, zapytałam: "Co się stanie, jeśli wyjdę na ulicę i umrę?". Usłyszałam jakiś głos ze środka, nie wiem kto to powiedział, ale usłyszałam: to trudno. Poczułam, jak moje życie nic nie znaczy - mówiła w rozmowie z "Uwagą!" TVN24.

Lubnauer: to nie jest kraj dla kobiet

Jak mówiła posłanka "zabrano nam prawo nie tylko do decydowania o tym, czy chcemy być w ciąży, ale również decydowania o tym, że chcemy być w ciąży, bo zabrano in vitro". - Ta władza przez ostatnich osiem lat chciała z kobiety zrobić inkubatory, bez prawa do decydowania, czy urodzą ciężko chore dziecko, bez pomocy, kiedy to chore dziecko urodzą - stwierdziła.