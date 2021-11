Komunikat Ministerstwa Zdrowia po śmierci 30-letniej kobiety w ciąży. Prawniczka: takie wytyczne to za mało

W niedzielę rano Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat , w którym poinformowało, że w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia kobiety niezwłoczne zakończenie ciąży jest zgodne z prawem. "Są to przesłanki rozłączne i wystąpienie tylko jednej z nich wystarczy do podjęcia reakcji przez lekarza" - wskazał resort.

Prawniczka: takie wytyczne to za mało z trzech powodów

Jak stwierdziła, "takie wytyczne to za mało z trzech powodów". - Po pierwsze minister wspomina, że w sytuacji podobnej do pani Izy, lekarze nie powinni się bać podejmować oczywistych decyzji, ale powinien też zwrócić uwagę na to, co jest w tym przepisie, co wynika z jego istoty - mówiła. Podkreśliła, że "działać należy również w przypadku pośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, czyli kiedy to zagrożenie się jeszcze nie realizuje". - Nie ma ustania akcji serca, nie ma rozprzestrzeniającego się zakażenia, ale ono może nastąpić, jeżeli tu i teraz nie wykona się jakichś czynności ratunkowych, w tym przerwania ciąży - zwracała uwagę Ferenc.