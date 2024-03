Od kilku tygodni w koalicji rządzącej trwa spór dotyczący kwestii aborcji. Przedstawiciele Lewicy zarzucają marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni, że do tej pory parlament nie rozpatrzył dwóch projektów ustaw, które to ugrupowanie złożyło na początku kadencji: w sprawie legalnej aborcji do 12. tygodnia oraz w sprawie dekryminalizacji aborcji. Hołownia zapowiedział, że chce, aby wszystkie projekty dotyczące aborcji były rozpatrywane na jednym posiedzeniu Sejmu i że nastąpi to dopiero po pierwszej turze wyborów samorządowych, która przypada na 7 kwietnia. Projekty mają być rozpatrzone 11 kwietnia.