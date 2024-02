Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada Włodzimierzowi Czarzastemu. "Każdy ma swoje priorytety"

Mamy swój program i chcemy go realizować. Jedyna możliwa zmiana, która może zliberalizować dzisiejsze prawo aborcyjne, to jest powrót do zasad sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego - powiedział w "Faktach po Faktach" wicepremier i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk odniósł się do słów wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

- Mam już tego osobiście dość, moje koleżanki i koledzy z klubu i z mojej formacji również (...). Nie będziemy brali na siebie tego, że ustawy, które złożyliśmy pierwszego dnia w Sejmie, dotyczące tak naprawdę prawa do własnego ciała, do aborcji do 12. tygodnia oraz depenalizacji całego procesu aborcyjnego, blokuje Szymon Hołownia z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem - powiedział Czarzasty.

Co z prawem aborcyjnym w Polsce? Czarzasty: mam już tego osobiście dość TVN24

Na wtorkowej konferencji prasowej Szymon Hołownia mówił, że "nie ma żadnego blokowania przez kogokolwiek ustaw". Stwierdził, że współprzewodniczący Nowej Lewicy w tej sprawie "kłamie".

Kosiniak-Kamysz: nikt nie blokuje, każdy ma swoje priorytety

- Dzięki temu, że różne środowiska potrafiły dojść do porozumienia, pomimo różnic i różnego programu w niektórych aspektach, jest spójna, dobra koalicja - powiedział w TVN24 Kosiniak-Kamysz. - I sprawy światopoglądowe, to widzieliśmy od samego początku, nie są w umowie koalicyjnej, więc trudno od kogokolwiek wymagać, żeby realizował program innej formacji politycznej - dodał.

Jednocześnie dodał, że "nikt nie blokuje, każdy ma swoje priorytety". - Mamy swój program i chcemy go realizować. Jedyna możliwa zmiana, która może zliberalizować dzisiejsze prawo aborcyjne, to jest powrót do zasad sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego, bo moim zdaniem jest szansa, po pierwsze, że uzyskujemy większość w Sejmie, a po drugie, że będzie akceptacja prezydenta dla tej ustawy. I drugi krok, rozpisanie referendum - mówił Kosiniak-Kamysz.

Na pytanie, czemu Trzecia Droga czeka na prezydenta w tej sprawie, gość TVN24 odparł, że "bez prezydenta i tak te ustawy nie wejdą w życie".

Kosiniak-Kamysz prezentuje wyniki zamówionego sondażu

- Ja jestem bardzo zainteresowany, żeby ten projekt, który przygotowujemy w ramach Trzeciej Drogi, wszedł w życie. Do tego jest potrzebny też drugi krok, czyli zapytanie, kto powinien w tej sprawie zdecydować - mówił Kosiniak-Kamysz.

- I my, PSL, pomiędzy 13 a 15 lutego przeprowadziliśmy sondaż na próbie 1054 osób. 63 procent respondentów odpowiedziało, że chce udziału w referendum, a nie żeby politycy (decydowali w tej sprawie - red.), bo politycy to tylko 13 procent. Sędziowie Trybunału 8 procent, nie wiem 16 procent - powiedział.

Władysław Kosiniak-Kamysz TVN24

Wicepremier przekazał, że drugim pytaniem było wyrażenie chęci wzięcia udziału w takim referendum. - 79 procent odpowiedziało, że tak, 9 procent że nie, 12 procent że nie wiem - poinformował.

- Dlaczego zrobiliśmy to badanie? Bo ta dyskusja będzie obecna. Uważam, że powinien być panel obywatelski, który przygotuje moim zdaniem trzy pytania - dodał Kosiniak-Kamysz.

Zapytany, czy sprawa ewentualnego powrotu do tak zwanego kompromisu aborcyjnego miałby się znaleźć w referendum, gość TVN24 odparł przecząco. - Uważam, że to jest pierwszy krok, dlatego mówimy o dwóch - dodał.

Na pytanie, dlaczego nie udało się przejść pierwszego kroku, Kosiniak-Kamysz odparł, że "środowiska związane z Lewicą nie są zainteresowane ani referendum, ani powrotem do zasad sprzed (wyroku) Trybunału Konstytucyjnego".

Prawo aborcyjne w Polsce

W świetle obecnych przepisów aborcja legalna jest w dwóch przypadkach: ciąży będącej następstwem gwałtu oraz w wypadku zagrożenia życia lub zdrowia kobiety. Trzecia przesłanka legalności aborcji - gdy badania prenatalne wskazywały na duże prawdopodobieństwo poważnego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu - została uznana za niezgodną z konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej w październiku 2020 roku.

W listopadzie ubiegłego roku, na samym początku nowej kadencji, do Sejmu wpłynęły dwa projekty Lewicy dotyczące liberalizacji przepisów aborcyjnych. Jeden z nich częściowo depenalizuje aborcję i pomoc w niej, drugi umożliwia przerwanie ciąży do końca 12. tygodnia jej trwania. Swój projekt w tej sprawie złożyła też Koalicja Obywatelska.

Kosiniak-Kamysz w "Faktach po Faktach" stwierdził, że nie popiera żadnego z projektów Lewicy w tej sprawie.

Autorka/Autor:pp/kab

Źródło: TVN24