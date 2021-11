Pytanie o projekt zaostrzający kary za aborcję. Minister zdrowia: wypowiemy się, jeśli poznamy szczegóły

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek 28 października skierowała do pierwszego czytania obywatelski projekt zaostrzający kary za aborcję autorstwa fundacji Pro-Prawo do życia. Wpłynął on do Sejmu 22 września. Zakłada między innymi dodanie do Kodeksu karnego definicji "dziecka poczętego". Za umyślne "pozbawienie życia" płodu miałoby grozić nawet dożywocie.