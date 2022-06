Referendum w sprawie aborcji? Scheuring-Wielgus: nie rozmawiamy w referendach o prawach człowieka

Wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus była pytana w "Jeden na jeden" w TVN24, dlaczego jej ugrupowanie nie dąży do tego, by rozstrzygnąć sprawę aborcji w referendum. - Bo nie rozmawiamy w referendach o prawach człowieka. Prawo do aborcji, prawo do decyzji, jest prawem człowieka - odpowiedziała.