"Wybory kobiet". Długa droga do liberalizacji prawa aborcyjnego. Katarzyna Kotula: święty spokój w cztery lata

- To pokazuje, że są dwie siły polityczne, które na pewno chcą liberalizować prawo aborcyjne – wskazała. - Ale do uzyskania większości potrzebujemy jeszcze głosów w Polsce 2050. Wiem, że tam większa część klubu, zwłaszcza jeśli chodzi o posłanki, poparłaby zarówno dekryminalizację, jak i liberalizację prawa aborcyjnego. Trudniej jest z PSL-em – zastrzegła.

Kotula: to jest minimum, co mogłoby się dzisiaj wydarzyć

§ 1. Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania. § 3. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8

Stwierdziła, że "minimum, co mogłoby się dzisiaj wydarzyć" zanim dojdzie do zmiany prawa, to to, żeby "lekarze stosowali się do obowiązującego prawa".