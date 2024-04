Polskie prawo aborcyjne wśród najbardziej restrykcyjnych w Europie. Jak wyglądamy na tle świata?

W marcu francuski parlament zadecydował o wpisaniu prawa do aborcji w treść konstytucji . Meksyk zdekryminalizował przerywanie ciąży we wrześniu ubiegłego roku. Kilka miesięcy wcześniej Hiszpania zrezygnowała z konieczności poprzedzania zabiegu trzema dniami namysłu. Łącznie w ciągu ostatnich 30 lat ponad 60 państw świata złagodziło swoje prawo dotyczące aborcji – wskazuje organizacja Center for Reproductive Rights (CRR). Zaostrzyły je tylko cztery - Stany Zjednoczone, Salwador, Nikaragua i Polska.

Aborcja w Polsce - kiedy jest dozwolona?

Dostęp do aborcji w Europie

Aborcja na świecie. Meksyk dekryminalizuje, USA zaostrza zakazy

Na dokonanie aborcji na życzenie zezwalają obecnie przepisy 77 państw świata. Poza Europą jest to możliwe m.in. w Kanadzie, na Grenlandii, w Australii, Kolumbii, Argentynie, Urugwaju, Mozambiku, RPA, Tunezji, Uzbekistanie, Kazachstanie czy w Chinach. Przerwanie ciąży legalne jest też w wybranych stanach USA. W przeszłości konstytucyjne prawo do aborcji w całym kraju gwarantowało tam orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie Roe przeciw Wade (Roe vs. Wade) z 1973 roku. W 2022 roku zostało jednak uchylone. Od tego czasu 21 stanów zabroniło aborcji bądź skróciło termin, w którym jest ona dopuszczalna. Najnowsza zmiana nastąpiła we wtorek, kiedy to w Arizonie przywrócono przepisy z 1864 roku, zakazując przerywania ciąży we wszystkich przypadkach poza ratowaniem życia matki. Do ubiegłego roku legalność aborcji była zróżnicowana ze względu na stan także w Meksyku. We wrześniu tamtejszy Sąd Najwyższy ujednolicił prawo, dekryminalizując terminację ciąży w całym kraju.