Kotula: Musimy zmienić prawo aborcyjne. Zanim to nastąpi będą rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo

Ministra do spraw równości Katarzyna Kotula zapowiedziała, że będzie współpracować z szefową resortu zdrowia Izabelą Leszczyną w zakresie wypracowywania natychmiastowych rozwiązań, nim zmieni się prawo aborcyjne, które będą mogły dać kobietom i lekarzom poczucie bezpieczeństwa. Jak dodała w RMF24, będzie rozmawiała o tym, żeby "szpitale, które pomimo że mają zakontraktowane zabiegi przerywania ciąży ich nie wykonują, były w jakiś sposób przez NFZ karane albo żeby te kontrakty z nimi były rozwiązywane".

W czwartek Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że Polska naruszyła Europejską Konwencję Prawa Człowieka w stosunku do ciężarnej kobiety, której zakazano dostępu do legalnej aborcji z powodu zespołu Downa płodu ze względu na reformę polskiej legislacji. Dodał, że kobieta została narażona na cierpienie i poważne konsekwencje psychologiczne.

Podczas ciąży Polki, urodzonej w 1985 roku, lekarze potwierdzili zespół Downa u płodu w 14. tygodniu. W 2021 roku planowana w szpitalu w Warszawie aborcja została odwołana z powodu reformy legislacyjnej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. ETPCz stwierdził, że Polska naruszyła art. 8 Konwencji, dotyczący prawa do poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego.

Kotula: musimy iść w kierunku liberalizacji prawa aborcyjnego

Ministra do spraw równości Katarzyna Kotula oceniła w piątek w RMF24, że "to jest kluczowy wyrok". - Jestem przekonana, że on pokazuje, że musimy iść w kierunku legalizacji, czyli liberalizacji prawa aborcyjnego - powiedziała.

- Jako Lewica mówiliśmy od początku, że są pewne etapy, możliwe kroki, które przy tej większości, którą obecnie mamy będą do zrealizowania. Jednym z pierwszych, i także wpisanych do umowy koalicyjnej, jest unieważnienie, czyli uznanie za niebyłego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Później pójście w kierunku dekryminalizacji pomocnictwa w aborcji. To jest dla nas ważne. Chcemy, żeby kobiety czuły się bezpieczne i aby ci bliscy, którzy pomagają kobietom również czuli się bezpiecznie - zaznaczyła Kotula.

Kotula: będą działania, które zagwarantują bezpieczeństwo kobietom i lekarzom

Pytana o aborcję do 12. tygodnia ciąży bez podawania przyczyny przypomniała, że "o tym Lewica mówiła zawsze". - Ale dziś na ten krok, który będzie krokiem ostatnim, nie ma zgody większości. Nie ma zgody wszystkich naszych koalicjantów - stwierdziła ministra. - Bardzo chciałybyśmy, jako posłanki Lewicy i myślę, że jako posłanki koalicji rządzącej, żeby były szerokie konsultacje społeczne w tej sprawie, być może w formie prawdziwego wysłuchania publicznego - dodała Kotula.

Jej zdaniem, konieczna jest zmiana prawa aborcyjnego, ale zanim to nastąpi będą podejmowane działania, które zagwarantują bezpieczeństwo kobietom i lekarzom. - Ja złożyłam deklarację, ale także jest takie oczekiwanie ze strony premiera Donalda Tuska, że będę współpracować z minister zdrowia Izabelą Leszczyną w zakresie wypracowywania natychmiastowych rozwiązań, zanim zmieni się prawo, które będą mogły dać kobietom i lekarzom poczucie bezpieczeństwa - wyjaśniła.

- Na mapach Polski było wiele białych plam, czyli miejsc, w których powinno wykonywać się zabiegi aborcji, a nie były one wykonywane. Będę o tym rozmawiała z minister Leszczyną, żeby te szpitale, które pomimo że mają zakontraktowane zabiegi przerywania ciąży ich nie wykonują, były w jakiś sposób przez NFZ karane albo żeby te kontrakty z nimi były rozwiązywane - zapowiedziała Kotula.

Kotula: myślę, że będzie większość dla poparcia związków partnerskich

Odniosła się też do decyzji Europejskiego Trybunał Praw Człowieka, który uznał Polskę za winną złamania prawa do poszanowania życia prywatnego z powodu braku ram prawnych, zapewniających "uznanie i ochronę" związków jednopłciowych. - W pierwszej kolejności powinno być załatwione wpisanie do Kodeksu karnego mowy nienawiści ze względu na orientację seksualną i płeć, a potem chciałabym żebyśmy szybko przystąpili do rozmowy o związkach partnerskich - podkreśliła ministra.

- Chcielibyśmy równości małżeńskiej i w tym kierunku chcemy iść, ale myślę że dzisiaj trzeba zaplanować rozsądne kroki, które będą możliwe do zrealizowania. Patrząc na deklaracje kolegów i koleżanek z koalicji rządzącej, myślę że będzie większość dla związków partnerskich - to dzisiaj nie budzi żadnych kontrowersji. Wiemy, że mamy tęczowe rodziny, które żyją razem, prowadzą gospodarstwa domowe, wychowują dzieci i nie możemy udawać, że tych rodzin nie ma - podkreśliła.

Kotula dodała, że istotne jest także wycofanie sprzeciwu Polski wobec nadchodzącej dyrektywy przeciwko przemocy wobec kobiet. - Mam nadzieję, że możliwe będzie jak najszybsze wprowadzenie ustawy, która zmienia definicję gwałtu. Jestem po rozmowach z ministrem sprawiedliwości na ten temat - będziemy szli w kierunku wycofania sprzeciwu i tego, aby Polska zdecydowała się na maksymalną ochronę kobiet przed przemocą. W tej dyrektywie są także nowe formy przemocy, czyli cyberprzemoc, a jednym z wymogów jest zmiana definicji gwałtu - wskazała.

Autor:js/ft

Źródło: PAP