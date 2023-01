Zgwałconej nastolatce odmówiono aborcji. Interwencja RPO w Ministerstwie Zdrowia i NFZ

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął interwencję w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwie Zdrowia w związku z odmową udzielenia aborcji zgwałconej czternastolatce z niepełnosprawnością intelektualną. Lekarze z podlaskich szpitali, do których się zgłosiła, powołali się na klauzulę sumienia. "Ta sytuacja doprowadziła do naruszenia prawa pacjentki do uzyskania świadczenia zdrowotnego" - ocenił RPO w komunikacie. - Jesteśmy zbulwersowani tą sprawą, tutaj nasza odpowiedź jest jednoznaczna - skomentował minister zdrowia Adam Niedzielski.

Media w ostatnich dniach informowały, że lekarze z podlaskich szpitali odmówili aborcji 14-letniej dziewczynce z niepełnosprawnością intelektualną, powołując się na tak zwaną klauzulę sumienia. Chodziło o ciążę będącą następstwem gwałtu, czyli przestępstwa. Zabieg ostatecznie miał odbyć się w Warszawie, dzięki interwencji Federacji na Rzecz kobiet i Planowania Rodziny, która poinformowała o sprawie.

Zgodnie z prawem, dokonanie aborcji w Polsce jest możliwe w dwóch przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (gwałt, kazirodztwo).

W sprawie tej interwencję w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwie Zdrowia podjął Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek. Na wstępie opublikowanego w niedzielę komunikatu RPO zaznaczono, że "ta sytuacja doprowadziła do naruszenia prawa pacjentki do uzyskania świadczenia zdrowotnego". Ponadto - w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich - "sprawa wskazuje na istnienie praktycznych trudności w dostępie do aborcji wobec powołania się lekarza na klauzulę sumienia".

RPO zwraca uwagę na "systemowe problemy"

"Zgodnie ze standardem wyrażonym w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC), 'państwa są zobowiązane do organizowania systemu świadczeń zdrowotnych w taki sposób, aby zapewnić, że skuteczne egzekwowanie prawa do wolności sumienia pracowników opieki zdrowotnej w kontekście zawodowym nie uniemożliwia pacjentom uzyskania dostępu do świadczeń, do których są uprawnieni zgodnie ze stosownym ustawodawstwem'" - wskazał RPO w komunikacie. Zaznaczył jednocześnie, że w ocenie ETPC "konwencja nie ma na celu zapewnienia praw teoretycznych lub iluzorycznych, ale praw praktycznych i efektywnych".

Skutki zakazu aborcji w Polsce TVN24

RPO zwrócił również uwagę, że ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty zakłada, iż "lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30 u.z.l., z tym, że ma obowiązek odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej". Lekarz ma również "obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego".

"W przeszłości na lekarzu korzystającym z klauzuli sumienia ciążył także obowiązek wskazania realnych możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym" - przypomina Rzecznik Praw Obywatelskich, zastrzegając, że obowiązek ten ustał wraz z wejściem życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2015 roku. "W konsekwencji, w ocenie Rzecznika, od dnia ustania tego obowiązku, w polskim porządku prawnym brakuje skutecznych rozwiązań pozwalających na uzyskanie przez pacjentkę informacji, gdzie może uzyskać świadczenie, którego udzielenia odmówiono jej z powołaniem się na klauzulę sumienia" - dodano w komunikacie RPO.

Zgwałconej nastolatce odmówiono aborcji. Interwencja RPO w Ministerstwie Zdrowia i NFZ PAP/Leszek Szymański

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał ponadto, że kwestią tą zajmował się Komitet Ministrów Rady Europy, który "wezwał władze Polski do przyjęcia ujednoliconych procedur dotyczących dostępu do zabiegów legalnej aborcji i unormowania w nich m.in. sposobu postępowania w sytuacji odmowy aborcji z powołaniem się przez lekarza na klauzulę sumienia, oraz informowanie o tych procedurach pacjentek z odpowiednim wyprzedzeniem".

"Komitet wskazał wówczas także na brak w polskim prawie rozwiązań nakładających na szpitale obowiązek kierowania pacjentek do innych podmiotów w sytuacji odmowy wykonania zabiegu z powołaniem się na względy sumienia. Komitet wezwał rząd polski do wprowadzenia stosownych rozwiązań prawnych pozwalających na uzyskanie przez kobietę dostępu do zabiegu w odpowiednim czasie i monitorowania praktycznej skuteczności tych rozwiązań" - przypomniano.

RPO interweniuje w NFZ i Ministerstwie Zdrowia

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia "o wskazanie, czy MZ widzi potrzebę podjęcia odpowiednich działań legislacyjnych w celu wprowadzenia zmian dotyczących zasad informowania pacjentek o możliwości uzyskania przez nie świadczeń zdrowotnych, których im odmówiono z uwagi na powołanie się lekarza/lekarzy na klauzulę sumienia".

"Wprowadzenie tego rodzaju rozwiązań w ocenie Rzecznika nie tylko przyczyni się do poprawy standardu ochrony praw pacjentek, ale także będzie miało istotne znaczenie dla oceny wykonania przez Polskę wskazanych wyroków ETPC" - zaznaczono w komunikacie.

RPO Marcin Wiącek zwrócił się także z informacją do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, iż "sytuacja może wskazywać na naruszenie przez niektórych podlaskich świadczeniodawców postanowień umów zawartych z NFZ w zakresie położnictwa i ginekologii, co w konsekwencji doprowadziło do naruszenia prawa pacjentki do uzyskania świadczenia zdrowotnego".

"RPO prosi Filipa Nowaka [prezesa NFZ - przyp. red.] o stanowisko w sprawie, zwłaszcza o wskazanie, czy są podstawy do przeprowadzenia kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ginekologii i położnictwa przez świadczeniodawców z województwa podlaskiego" - czytamy.

Minister zdrowia: jesteśmy zbulwersowani tą sprawą

Do sprawy w poniedziałek odniósł się minister zdrowia Adam Niedzielski. - Absolutnie jesteśmy zbulwersowani tą sprawą, tutaj nasza odpowiedź jest jednoznaczna. Jesteśmy przede wszystkim w bliskiej współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta, który bada tą sprawę, ale takie zachowanie jest nieakceptowalne - powiedział.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ft//now

Źródło: Rzecznik Praw Obywatelskich, PAP