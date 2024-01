Ministra zdrowia o aborcji i klauzuli sumienia

Leszczyna o klauzuli sumienia

Leszczyna: pół miliarda złotych rocznie na in vitro

Leszczyna: powołujemy zespół do spraw bezpieczeństwa

- Zwróciłam się wczoraj do wszystkich organizacji, z którymi się spotkaliśmy, z panią wicemarszałek Sejmu Moniką Wielichowską, z panią minister ds. równości Katarzyną Kotulą , że ta moja propozycja na dzisiaj to jest przecież początek drogi. Jest jeszcze bardzo wiele aspektów, których nie poruszyłam (...). Mamy tego świadomość, wiemy, że musimy zrobić bardzo, bardzo dużo i chcemy to zrobić - stwierdziła.

Leszczyna: to może dać naszym dzieciom przepustkę do zdrowia

Leszczyna mówiła też o szczepieniach przeciwko HPV dla 12- i 13-latków. Przyznała, że resort na razie nie może pochwalić się spektakularnymi sukcesami w tym zakresie. Zaznaczyła, że programem bezpłatnego szczepienia są objęte dziewczynki i chłopcy. Zaapelowała do mediów o promocję szczepień. - Mówmy o tym, że nie chodzi tylko o dziewczynki, chodzi także o chłopców - dodała. - Wydaje się, że promocja, uświadamianie, edukowanie społeczeństwa, rodziców, ale także dzieci o tym, że (...) możemy uniknąć raka szyjki macicy, który co roku zabiera 2,5 tysiąca kobiet, jest niezwykle ważne. Może to dać naszym dzieciom (...) przepustkę do zdrowia w tym zakresie i warto to zrobić - powiedziała Leszczyna. Podkreśliła, że grupa dzieci uprawnionych do szczepień może zostać poszerzona. - Będę chciała zakres tych szczepień znowu poszerzyć, to znaczy objąć także młodsze dzieci - zapowiedziała szefowa resortu zdrowia.