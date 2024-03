Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował , że projekty dotyczące aborcji będą procedowane "tuż po pierwszej turze wyborów samorządowych", czyli za ponad miesiąc - 11 kwietnia. Jego zdaniem lepiej poczekać z taką debatą do zakończenia "bardzo gorącej kampanii wyborczej", by uniknąć sytuacji, w której projekty "zostaną odrzucone w ramach tej przedwyborczej kanonady w pierwszym czytaniu". Sprzeciwili się temu politycy Lewicy, których dwa projekty w sprawie aborcji czekają w Sejmie od listopada.

Hołownia: to już nas podzieliło

Hołownia komentował tę sprawę w rozmowie z dziennikarzami przed środowym posiedzeniem Sejmu. - Sytuacja jest naprawdę poważna. Mnie się zarzuca, jakbyśmy tworzyli sytuację, w której my nie będziemy procedować tych ustaw. My je będziemy procedować. Będziemy je procedować 11 kwietnia - powiedział.

Podkreślił, że "jeżeli będzie jasna deklaracja wszystkich klubów koalicyjnych, że decydują się przepuścić wszystkie te projekty do drugiego czytania, nie wyrzucić do kosza, to ja jestem otwarty na rozmowę".

- Czy to nas podzieli? To już nas podzieliło i to nas dzieliło od samego początku bardzo głęboko, bo myśmy szli do tych wyborów z jasnym, prostym komunikatem: nie może być tak, jak było. Na to prawo, które jest dzisiaj drakońskie, nieludzkie się nie zgadzamy. Natomiast będziemy chcieli coś z tym zrobić. Każdy coś innego i tutaj mamy skutki tej niezgody - stwierdził.