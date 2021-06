Jeden z płodów bliźniaczych ma wadę letalną, a drugi jest zdrowy, co wtedy? "Mamy sadystyczne prawo"

Prawo skazuje na śmierć dzieci, które mogłyby żyć - twierdzi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Od kilku miesięcy szuka odpowiedzi na pytanie, co październikowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, zaostrzający przepisy aborcyjne, oznacza w sytuacji ciąży bliźniaczej, kiedy jeden płód ma wadę letalną, a drugi jest zdrowy, ale zagraża życiu pierwszego. Ministerstwo Zdrowia odpisało, że taka sytuacja zdarza się "rzadko", a resort sprawiedliwości początkowo zasłonił się "brakiem podpisu cyfrowego" w piśmie od senatora, a potem oświadczył, że to nie on zajmuje się wykładnią prawa.