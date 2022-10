Na autostradowym węźle zawrócił i ruszył pod prąd

Film trafił do sieci we wtorek - został opublikowany na facebookowym koncie "Bandyta z Kamerką". Na podstawie nagrania można ustalić, że do zdarzenia doszło na węźle Nowe Marzy. Widoczny na filmie kierowca samochodu osobowego wjeżdża na autostradę z miejsca, gdzie znajduje się punkt poboru opłat. Na A1 wjeżdża za pomocą drogi wyprowadzającej pojazdy na południe - w kierunku Łodzi. Z jakiegoś powodu kierowca jednak nie włącza się poprawnie do ruchu na autostradzie, tylko zawraca, wjeżdża na lewy pas autostrady i rozpoczyna jazdę pod prąd. Przy okazji tego manewru, niemal doprowadza do zderzania z jadącym prawidłowo samochodem osobowym (na nagraniu widać, że jego kierowca użył hamulców, żeby nie uderzyć w bok audi).