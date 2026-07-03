Mem, Shrek i prezydent. Znieważenie czy kwestia smaku?

Para prezydencka Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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Sprawa mema z podpisem "A Shrek gdzie?" trafiła do prokuratury i wywołała ogólnopolską dyskusję o granicach wolności słowa. Radny PSL Wojciech Ślusarczyk został oskarżony o znieważenie prezydenta Karola Nawrockiego po publikacji przerobionego, wygenerowanego przez sztuczną inteligencję wizerunku pierwszej damy. Za wpis grozi mu do trzech lat więzienia. O sprawie napisała jako pierwsza "Gazeta Radomszczańska".

Czy Pokemon to jest obelga?

Socjolog Maciej Kowalewski, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, zwraca uwagę w rozmowie z TVN24+, że ingerencja wymiaru sprawiedliwości w takie przypadki może prowadzić do jego ośmieszania i przenosić spory obyczajowe na poziom prawa karnego.