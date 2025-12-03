Logo strona główna
"A jak będzie kobieta na stanowisku betoniarza"? Idzie zmiana, PIP straszy, wytycznych nie ma

Renata Gluza
Renata Gluza
Zuzanna Karczewska
Zuzanna Karczewska
Maciej Stanecki, Główny Inspektor Pracy, tłumaczy, że jego intencją nie było straszenie pracodawców
Maciej Stanecki, Główny Inspektor Pracy, tłumaczy, że jego intencją nie było straszenie pracodawców
Neutralne pod względem płci – takie mają być od 24 grudnia 2025 roku wszystkie ogłoszenia o pracę. Jedni kpią, wymyślając feminatywy od męskich zawodów, inni jednak już zmieniają regulaminy wynagrodzeń. Wchodząca w życie nowelizacja Kodeksu pracy rodzi jednak więcej pytań, niż daje odpowiedzi.

Elegancka młoda kobieta zwraca się do kamery: "Kochani, przychodzę do was z informacją: od 24 grudnia 2025 nie jestem księgową, jestem osobą księgującą". Po czym wyjaśnia, że od tego dnia wchodzą zmiany w Kodeksie pracy, dokładnie w artykule 18, "mówiące o tym, że podając stanowisko pracy, musimy je tak określić, by były neutralne płciowo". Kobieta komentuje: "No, może być ciekawie…".

Pod nagraniem księgowej na TikToku nastąpił wysyp pytań o prawidłowy zapis stanowisk pracy
Pod nagraniem księgowej na TikToku nastąpił wysyp pytań o prawidłowy zapis stanowisk pracy
Źródło: TikTok

Nagranie ukazało się 17 października tego roku na tiktokowym profilu siostry_ksiegowe, ma ponad 84 tys. wyświetleń, a oglądający je komentowali na potęgę, że to "jak zwykle wymyślanie problemu, którego nie ma", "jakby ważniejszych spraw w Polsce nie było". Wśród ponad 200 wpisów były też uwagi ironiczne na temat nowego prawa – te przeważały.

Film oraz towarzyszące mu pytania szybko trafił na platformę X, gdzie publikujący go zwykle dołączali komentarze w stylu "gdzie my żyjemy?", a nagranie generowało w tym serwisie już setki tysięcy wyświetleń.

Jednak bank z pytaniami rozbiła Państwowa Inspekcja Pracy, która postanowiła zabrać głos na temat nowelizacji Kodeksu pracy. A zrobiła to w sposób budzący zarówno komentarze co do formy, jak i treści. I spowodowała, że wątpliwości pojawiło się jeszcze więcej.

Renata Gluza
Renata Gluza
Dziennikarka serwisu Konkret24
Zuzanna Karczewska
Zuzanna Karczewska
Dziennikarka serwisu Konkret24
