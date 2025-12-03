"A jak będzie kobieta na stanowisku betoniarza"? Idzie zmiana, PIP straszy, wytycznych nie ma

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Elegancka młoda kobieta zwraca się do kamery: "Kochani, przychodzę do was z informacją: od 24 grudnia 2025 nie jestem księgową, jestem osobą księgującą". Po czym wyjaśnia, że od tego dnia wchodzą zmiany w Kodeksie pracy, dokładnie w artykule 18, "mówiące o tym, że podając stanowisko pracy, musimy je tak określić, by były neutralne płciowo". Kobieta komentuje: "No, może być ciekawie…".

Pod nagraniem księgowej na TikToku nastąpił wysyp pytań o prawidłowy zapis stanowisk pracy Źródło: TikTok

Nagranie ukazało się 17 października tego roku na tiktokowym profilu siostry_ksiegowe, ma ponad 84 tys. wyświetleń, a oglądający je komentowali na potęgę, że to "jak zwykle wymyślanie problemu, którego nie ma", "jakby ważniejszych spraw w Polsce nie było". Wśród ponad 200 wpisów były też uwagi ironiczne na temat nowego prawa – te przeważały.

Film oraz towarzyszące mu pytania szybko trafił na platformę X, gdzie publikujący go zwykle dołączali komentarze w stylu "gdzie my żyjemy?", a nagranie generowało w tym serwisie już setki tysięcy wyświetleń.

Jednak bank z pytaniami rozbiła Państwowa Inspekcja Pracy, która postanowiła zabrać głos na temat nowelizacji Kodeksu pracy. A zrobiła to w sposób budzący zarówno komentarze co do formy, jak i treści. I spowodowała, że wątpliwości pojawiło się jeszcze więcej.