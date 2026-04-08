Zaproszenie dla prezydenta "wobec braku jakiejkolwiek odpowiedzi"

Adamek: ceremonia zaprzysiężenia czworga sędziów TK ma odbyć się w czwartek w Sejmie

Karol Nawrocki odebrał dotąd ślubowanie od dwojga spośród sześciorga wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Decyzji wobec pozostałej czwórki konsekwentnie odmawia.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji TVN24, w czwartek w Sejmie zorganizowane zostanie spotkanie, na którym czworo sędziów zostanie zaprzysiężonych. Sędziowie wysłali też do prezydenta Karola Nawrockiego zaproszenia na uroczystość.

Informację o czwartkowym ślubowaniu w Sejmie podało też RMF FM.

Treść zaproszenia wystosowanego do prezydenta przekazał Polskiej Agencji Prasowej jeden z czekających na zaprzysiężenie sędziów. "Wobec braku jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony Kancelarii Prezydenta, uprzejmie zapraszam Pana Prezydenta w dniu 9 kwietnia 2026 r. o godz. 13.30 do sali plenarnej Sejmu RP, gdzie złożę ślubowanie w celu podjęcia obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego" - napisał sędzia Marcin Dziurda w piśmie datowanym na wtorek 7 kwietnia.

Sędziowie uznali, że "czas przeciąć węzeł gordyjski"

O nowym pomyśle zaprzysiężenia sędziów Trybunału mówił wcześniej w środę "Podcaście politycznym" w TVN24+ Konrad Piasecki. - Bardzo wielu moich informatorów mówi mi, że w czwartek 9 kwietnia dojdzie do zaprzysiężenia czwórki sędziów Trybunału Konstytucyjnego - powiedział. Jak dodał, "ta czwórka uznała, że czas przeciąć ten węzeł gordyjski".

- Słyszę, że ma się to odbyć w Sejmie, ale nie w gabinecie marszałka Sejmu, nie przed Zgromadzeniem Narodowym, nie przed Sejmem, nie przed Senatem - mówił. Jak powiedział, prawdopodobnie odbędzie się to w Sali Kolumnowej. - Tam ta czwórka ma stanąć, złożyć ślubowanie i to ślubowanie ma zostać wysłane do Pałacu Prezydenckiego - powiedział Piasecki.

"Spotkanie w obecności marszałka Sejmu"

O tym, jak czwartkowa ceremonia miałaby wyglądać, mówiła również dziennikarka TVN24 Agata Adamek. - Wiemy bardzo mało, ale z punktu widzenia organizacyjnego bardzo mało prawdopodobne jest, żeby na jutro udało się zwołać Zgromadzenie Narodowe. Obstawiam, że to będzie jakaś forma spotkania, nie wiem, czy nazywać to uroczystością, czy bardziej spotkaniem po prostu, w obecności notariusza pewnie, w obecności marszałka Sejmu - przekazała reporterka.

Jak dodała, "wiemy na pewno, że forma będzie inna niż ta planowana dwa tygodnie temu, bo wicemarszałkowie Sejmu, prezydium Sejmu nie dostali zaproszenia na to spotkanie".

