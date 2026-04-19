Polska

Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim. Dyrektor muzeum POLIN: to było połączenie dwóch tradycji

Zdjęcia z raportu Jürgena Stroopa, przygotowanego dla Heinricha Himmlera w 1943 roku
Stola: wszyscy pamiętamy o bojownikach w getcie,ale ważni są też cywile
W niedzielę mija 83. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim. - W jednym z pamiętników jest taka poruszająca scena, jak ktoś wchodzi specjalnie na dach wysokiej kamienicy, żeby zobaczyć zieleń poza gettem - mówił w TVN24 Dyrektor Muzeum Żydów Polskich POLIN Dariusz Stola. Jak dodał, powstanie było "połączeniem dwóch tradycji".

W niedzielę 19 kwietnia mija 83. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim. Oficjalne obchody rozpoczną się o godzinie 12 pod Pomnikiem Bohaterów Getta Warszawskiego.

- Warszawa to jedyne miasto w Europie, które dwa razy zerwało się do walki przeciwko niemieckiej okupacji. Pierwsze miasto, gdzie wybuchło miejskie zbrojne powstanie przeciwko Niemcom w całej Europie. To właśnie Powstanie w Getcie Warszawskim i Powstanie Warszawskie roku 1944 - podkreślił w TVN24 Dariusz Stola, Dyrektor Muzeum Żydów Polskich POLIN.

Jak ocenił, "powstanie w getcie jest połączeniem dwóch tradycji". - Jest częścią romantycznej polskiej tradycji powstańczej. Młodzi ludzie, którzy je wywołali, byli wychowani na Sienkiewiczu, na Mickiewiczu i z pewnością to była część ich motywacji - mówił. - A część to była też tradycja żydowska. Samobójstwo, które popełnił Mordechaj Anielewicz i jego towarzysze w chwili, kiedy Niemcy znaleźli ich bunkier i ich otoczyli to jest powtórzenie gestu z Masady sprzed dwóch tysięcy lat - ocenił.

Nadziei nie było, ale nie zamierzali czekać na śmierć. Stanęli do walki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nadziei nie było, ale nie zamierzali czekać na śmierć. Stanęli do walki

Klaudia Kamieniarz

"Ważni są też cywile"

Gość TVN24 podkreślał, że getto "to nie było miejsce do życia". - W jednym z pamiętników jest taka poruszająca scena, jak ktoś wchodzi specjalnie na dach wysokiej kamienicy, żeby zobaczyć zieleń poza gettem - opowiadał.

Jak mówił, szczególnie złe warunki panowały w tak zwanym "małym getcie". - Po wysiedleniu większości mieszkańców, po zamordowaniu większości mieszkańców w 1942 roku została ograniczona część getta na dzisiejszego Muranowa, gdzie było 30 tysięcy ludzi z tak zwanymi numerkami na życie. To byli robotnicy w niemieckich firmach, które w getcie produkowały różne rzeczy. Myśleli, że im się uda, bo pracują dla Niemców - mówił.

Stola zwrócił też uwagę na biernych uczestników powstania. Jak podkreślił, "wszyscy pamiętamy o bojownikach w getcie, którzy są na frontonie pomnika bohaterów getta, ale ważni są też cywile". - Drugie tyle ludzi ukrywało się w bunkrach, na strychach, w różnych kryjówkach. Olbrzymia większość z nich też zginęła, zostali wyłapani albo po prostu spalili się. Niemcy podpalali kamienice za kamienicą i zostały potem tylko dymiące ruiny - powiedział.

Przed wojną pływali i grali w piłkę. "Rozpoznał go jakiś szpicel i został zastrzelony"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przed wojną pływali i grali w piłkę. "Rozpoznał go jakiś szpicel i został zastrzelony"

Rafał Kazimierczak

Żonkile na ulicach Warszawy

Stola mówił również o żonkilach, które stały się symbolem powstania. Co roku 19 kwietnia Muzeum POLIN organizuje na ulicach Warszawy akcję rozdawania papierowych kwiatów upamiętniających zryw sprzed ośmiu dekad. Jak pokreślił Stola, inicjatywa ta zaczerpnięta została od Marka Edelmana, jednego z przywódców powstania.

- On był opozycjonistą i, ponieważ nie lubił oficjalnych uroczystości z członkami Biura Politycznego Partii Komunistycznej, to organizował alternatywne uroczystości. Przynosił tam zawsze żółte kwiaty, które co roku ktoś mu przysyłał. Do dzisiaj nie wiemy kto to był. Co roku dostawał żółte kwiaty i z nimi przychodził - opowiadał Stola. - 13 lat temu nasza koleżanka w muzeum wymyśliła właśnie, żeby stworzyć takiego papierowego żonkila. Inna koleżanka zaprojektowała właśnie ten wzór - mówił.

"Myślałam, że świat się nauczy, a historia się powtarza"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Myślałam, że świat się nauczy, a historia się powtarza"

Rozmowy TVN24+

Powstanie w Getcie Warszawskim

Powstanie w Getcie Warszawskim wybuchło rankiem 19 kwietnia 1943 roku i było reakcją na niemiecki plan likwidacji getta. Kiedy 850 żołnierzy Waffen-SS, uzbrojonych w karabiny maszynowe, miotacze płomieni, działka, wozy pancerne i czołgi, wkroczyło na teren getta bramą od strony Nalewek, zostali oni zaatakowani przez żydowskich powstańców.

W pierwszym starciu powstańcy odnieśli sukces. Po południu tego samego dnia liczniejsze i lepiej uzbrojone oddziały niemieckie ponownie wkroczyły na teren getta. Dowodził nimi gen. SS Jurgen Stroop.

Raport Stroopa (kadr)
Przez prawie miesiąc Niemcom nie udało się opanować warszawskiego getta. Najcięższe walki toczyły się w rejonie ul. Zamenhoffa i Nalewek oraz na pl. Muranowskim. Niemcy systematycznie posuwali się w głąb getta. Paląc i niszcząc dom po domu zmuszali ludność cywilną do opuszczania bunkrów i schronów.

Powstańcy w małych, rozproszonych grupach walczyli do 16 maja 1943 r. Tego dnia gen. Stroop ogłosił koniec akcji pacyfikacyjnej i na znak zwycięstwa rozkazał wysadzić w powietrze Wielką Synagogę na Tłomackiem.

4 maja 1943 roku. "Strzela się do próbujących się ratować kobiet i dzieci"
Dowiedz się więcej:

4 maja 1943 roku. "Strzela się do próbujących się ratować kobiet i dzieci"

Powstanie w getcie. Kalendarium

Straty niemieckie wynieść miały, według tych samych raportów, kilkunastu zabitych i kilkudziesięciu rannych. Źródła żydowskie i polskie podają, że były one kilkakrotnie wyższe. Spośród żołnierzy ŻOB powstanie w getcie przeżyło kilkudziesięciu. Większość z nich jednak nie doczekała końca wojny, zginęli walcząc w oddziałach partyzanckich lub po tym, jak zostali wydani przez szmalcowników Niemcom. Niektórzy wzięli udział w Powstaniu Warszawskim. Wśród nich był np. Hersz Berliński, który 29 września 1944 r. zginął w walkach na Żoliborzu.Wojnę przeżyło tylko kilku, w tym dwaj członkowie dowództwa ŻOB - Icchak Cukierman i Marek Edelman. Powstanie w warszawskim getcie rozbudziło wolę walki w innych ośrodkach. Do wystąpień zbrojnych, jednak na dużo mniejszą skalę, doszło m. in. w gettach w Białymstoku, Będzinie, Częstochowie i Wilnie.

OGLĄDAJ: Warszawa nie była jedyna
pc

Warszawa nie była jedyna

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Archiwum IPN

Getto warszawskieWarszawaII wojna światowaNiemcyŻydzi
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Akcja ratunkowa na oczach tysięcy kibiców
Najnowsze
Jechał pijany ciągnikiem
Pijany traktorzysta w rękach policji. A miał nie wsiadać za kierownicę do końca życia
Białystok
Hawana, Kuba
Trump grozi, trzy kraje reagują
Świat
19 1045 kawa cl-0010
"Mogę być szczery? Bez przekazu partyjnego? To miód na moje serce"
Polska
Pomnik Bohaterów Getta w Warszawie, 27.01.2026
Syreny zawyły w samo południe. Warszawa pamięta
WARSZAWA
W wypadku zginął motocyklista
Nie ustąpił pierwszeństwa, zderzenie i reanimacja. Motocyklista nie żyje
WARSZAWA
Nad posesją unosił się czarny dym
Folia i styropian. Rozpalił na posesji ognisko
Lublin
shutterstock_1934343107
Korekta na rynku. Ofert przybywa
BIZNES
imageTitle
Stado mew sparaliżowało mecz
EUROSPORT
Iran. Teheran
Iran grozi atakami. Nawet zbliżenie się "będzie uznane za współpracę z wrogiem"
BIZNES
Ostatnie Pokolenie zablokowało trasę S8
Aktywiści klimatyczni schodzą z ulic. Ostatnie Pokolenie kończy działalność
WARSZAWA
deszcz shutterstock_2359015243
Miesięczna norma w jeden dzień. Może spaść tyle deszczu
METEO
Mistrzostwa Europy mają się odbyć w Polsce
Rosjanie chcą odebrania Polsce mistrzostw Europy
EUROSPORT
Papież Leon XIV
J.D. Vance "wdzięczny" za słowa papieża
Świat
Plac Narutowicza po przebudowie - wizualizacja
Remont placu Narutowicza: nowe drzewa, zielone tory i duże zmiany w ruchu
WARSZAWA
Benjamin Netanjahu i Donald Trump w Białym Domu, 4 lutego 2025 r.
Harris: Netanjahu wciągnął Trumpa w wojnę. Amerykanie tego nie chcą
Świat
Jonaki (lubelskie)
Tragiczna noc na S19. Dwie osoby zginęły w wypadku
Lublin
Oslo
Biją rekordy, gdy inni tracą. Fenomen na skalę światową
BIZNES
imageTitle
Robot zmiażdżył wynik człowieka. Ambicje Chin rosną
EUROSPORT
Tornado przeszło przez miejscowość Lena w Illinois
Wiatr zrywał dachy, łamał drzewa. Odcięte wszystkie drogi dojazdowe
METEO
Pożar w Grodzisku Mazowieckim
Nad ranem pojawił się ogień. Ewakuowały się 22 osoby
WARSZAWA
janos meksyk
Był jedną z najbardziej poszukiwanych osób w Europie. Wpadł w kurorcie za oceanem
Świat
imageTitle
Słynna para po dziesięciu latach ogłosiła rozstanie
EUROSPORT
Kolektura Lotto
Padła główna wygrana w Lotto
BIZNES
imageTitle
Udany start play-offów dla New York Knicks
Najnowsze
Opady w Polsce w niedzielę wieczorem
Silny deszcz w Polsce. Tak będą wędrować opady
METEO
Oderwał się fragment muru
Zawaliła się część muru twierdzy w Chocimiu
Świat
Michał Hamburger, piłkarz, adwokat
Przed wojną pływali i grali w piłkę. "Rozpoznał go jakiś szpicel i został zastrzelony"
Rafał Kazimierczak
Siedziba Prawa i Sprawiedliwość w Warszawie
Tarcia w PiS i wieczorna seria wpisów. "Ty mówisz o jedności?"
Polska
imageTitle
Zabawna wpadka sędziego na MŚ. "Utknąłem w zeszłym tygodniu"
EUROSPORT

