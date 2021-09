82. rocznica wybuchu II wojny światowej. Wieluń po bombardowaniu i dziś

Wieluń był jednym z pierwszych miast, na które 1 września 1939 roku spadły niemieckie bomby. Od godziny 4.40 do 14 na miasto spadło 380 ładunków o łącznej wadze 46 ton. Według różnych źródeł zginęło wtedy od 1,2 tys. do ponad 2 tys. osób. W gruzach legło 75 procent miejskiej zabudowy. Zdaniem historyków miasto zbombardowano, by przetestować sprzęt i zastraszyć ludność cywilną.