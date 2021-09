Ambasador Niemiec i chargé d’affaires ambasady USA o 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej

W 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej ambasador Niemiec w Polsce Arndt Freytag von Loringhoven napisał, że "w smutku i ze wstydem, w obliczu milionów ofiar zbrodni niemieckich, wszystkie przedstawicielstwa Niemiec w Polsce opuściły dzisiaj flagi do połowy masztu". "Naszym obowiązkiem jest pielęgnować pamięć o ofiarach i bohaterach tej okrutnej wojny" - podkreślił chargé d’affaires ambasady USA w Polsce Bix Aliu.

82 lata temu wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając II wojnę światową. Wieluń był jednym z pierwszych miast, na które 1 września spadły niemieckie bomby. Od godz. 4.40. do 14. na miasto spadło 380 bomb o łącznej wadze 46 ton. Według różnych źródeł zginęło wtedy od 1200 do ponad 2000 osób. W gruzach legło 75 proc. miejskiej zabudowy. Zdaniem historyków miasto zbombardowano, by przetestować sprzęt i zastraszyć ludność cywilną.