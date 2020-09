Mosbacher "oddaje hołd Polakom, którzy nigdy nie stracili nadziei", ambasada Niemiec opuściła flagi

Flagi przy ambasadzie Niemiec opuszczone do połowy masztu

We wtorek flagi przed ambasadą Niemiec w Warszawie zostały opuszczone do połowy masztu. "To symbol żałoby po ofiarach niemieckich zbrodni, które przez lata okrutnej wojny popełniono w Polsce i na Polakach" - czytamy we wpisie ambasady na Twitterze.