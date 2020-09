Prezydent: 81 lat temu zniszczona została wolna i niepodległa Polska

Prezydent Duda: 81 lat temu najeźdźcy niemieccy i sowieccy zniszczyli byt państwa polskiego

- Dzisiaj rosyjska, a wcześniej sowiecka propaganda, próbuje nazywać tamten brutalny atak sowieckiej agresji ochroną dla mieszkańców Białorusi, Ukrainy. Wszyscy doskonale wiemy, że to nieprawda, a to miejsce jest najlepszym tego dowodem - powiedział Duda.

Duda o "nieludzkiej" zemście Stalina

- Przede wszystkim z zemsty za to, co było 100 lat temu. Za to, że wielu spośród tych żołnierzy, w szczególności oficerów, doskonale pamiętało, jak pędzili Sowietów na wschód po wielkiej zwycięskiej Bitwie Warszawskiej, która miała miejsce w sierpniu 1920 roku. Stalin nigdy tego nie zapomniał. Nie zapomniał tamtego wstydu, nie zapomniał tamtej przegranej - mówił Duda.

Prezydent podkreślił, że sowiecka zemsta była okrutna i nieludzka. - Była ludobójcza dlatego, że była nie tylko zemstą, ale była dążeniem do wymordowania polskiej inteligencji, a przez to unicestwienia polskiego narodu w przyszłości - powiedział. Dodał, że ten plan się nie udał, bo w polskim narodzie głęboko tkwi etos walki o niepodległą Polskę, etos "oparty na wartościach, w których jako naród wzrastamy od ponad 1050 lat".

Jedna z ostatnich bitew wojny obronnej

"Jeśli historia będzie dla nas pozbawiona pamięci i prawdy, będzie tylko zbiorem coraz mniej znaczących dat i wydarzeń"

Dodał, że "sowieccy agresorzy przystąpili do realizacji swojego planu już od pierwszych dni" i już we wrześniu 1939 roku w walkach o Grodno dochodziło do "bestialstw, które trudno sobie wyobrazić". - Nie tylko Niemcy, ale i Sowieci przywiązywali swoje ofiary do czołgów jako żywe tarcze, tak jak 13-letniego Tadzia Jasińskiego w Grodnie - powiedział Morawiecki. Dodał, że później "Sowieci wywieźli na Sybir, do Kazachstanu, na nieludzką ziemię, do miliona Polaków".