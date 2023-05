Tusk: projekt waloryzacji 500 plus trafi jutro do marszałek Sejmu

Projekt ustawy o waloryzacji świadczenia 500 plus autorstwa klubu Koalicji Obywatelskiej zostanie złożony w środę u marszałek Sejmu Elżbiety Witek - powiedział we wtorek lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Dzień wcześniej zaproponował Prawu i Sprawiedliwości, by przeprowadzić waloryzację przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi.

W niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że świadczenie 500 plus od nowego roku zostanie zastąpione nową stawką – 800 złotych. W odpowiedzi na to lider PO Donald Tusk zaproponował, by wprowadzić tę zmianę już 1 czerwca tego roku, na Dzień Dziecka, a nie w nowym roku.

Tusk: projekt waloryzacji 500 plus zostanie złożony w Sejmie

W czasie wtorkowego wyjazdowego posiedzenia klubu Koalicji Obywatelskiej w Krakowie Donald Tusk rozwinął swoją poniedziałkową propozycję. - Nie spodziewałem się, że to moje "sprawdzam" nabierze takiego mocnego wymiaru i znaczenia już kilkanaście godzin później. (…) Waloryzacja jest prawem człowieka, którego okrada ta PiS-owska drożyzna, więc waloryzacja tego świadczenia - naszym zdaniem - powinna być wprowadzona teraz, jeśli nie jest zwykłą kampanijną zagrywką Kaczyńskiego - mówił.

- Nie minęły 24 godziny, kiedy PiS oświadczył ustami pani minister [rodziny i polityki społecznej Marleny - red.] Maląg, że oni nie są zainteresowani waloryzacją świadczenia 500 plus do wysokości 800 plus w tym roku - dodał.

- W związku z tym my tym bardziej i szybciej zaproponujemy to rozwiązanie, żeby to na Dzień Dziecka, a nie na Sylwestra polskie dzieci to świadczenie otrzymały. Zobowiązałem szefa klubu, który to zobowiązanie nie tylko przyjął, ale wykonał, do przygotowania odpowiednich projektów (…) i jutro projekt ustawy w tej kwestii zostanie złożony do pani marszałek [Sejmu Elżbiety Witek - red.] - zaznaczył Tusk.

Tusk zaapelował do polityków KO, by "od jutra, każdego dnia, zawsze, kiedy będziecie pytani przez ludzi, przez media o cokolwiek, w jakiejkolwiek sprawie, w pierwszych słowach pytajcie o to nasze 'sprawdzam' - gdzie jest 800 plus, czy czekacie na wybory, czy chcecie pomóc polskim dzieciom?".

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ft/kg

Źródło: TVN24