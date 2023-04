80. rocznica wybuchu powstania w warszawskim getcie. Paula Sawicka: w getcie trzeba było mieć kogoś, kogo się kochało

Marek Edelman zawsze podkreślał, że pójść do komory gazowej jest większym bohaterstwem, niż umrzeć z bronią w ręku - mówiła w "Faktach po Faktach" jego przyjaciółka Paula Sawicka. W środę przypada 80. rocznica wybuchu powstania w warszawskim getcie. - Dziś często wspominaliśmy walkę Żydów, ale myślę też o tych, których bierny opór był tak masowy - dodała doktor Maria Ferenc, odnosząc się do ludności cywilnej getta.

- Zawsze podkreślał, że pójść do komory gazowej jest większym bohaterstwem, niż umrzeć z bronią w ręku, bo strzelając jest dużo łatwiej umierać - mówiła. - On za walkę uważał opór cywilny, organizowanie nauczania, organizowanie teatrzyków, świetlic dla dzieci, zup, którymi dokarmiano głodnych - wyliczała.

- Dużo dzisiaj myślę o tym, jak trudny to był proces dla społeczności getta, to tracenie nadziei, że jest jakaś szansa na ratunek, że już nie chodzi o to, żeby przeżyć do kolejnego dnia, żeby przetrwać głód, tylko że nie ma już żadnej nadziei - dodała.