80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. "To był początek powstania przeciwko nienawiści"

Żydzi, którzy próbowali stawić opór, oczywiście nie odnieśli sukcesu, zostali dosłownie zmiażdżeni, ale to była chęć zrobienia czegoś - mówiła dziennikarka CNN Dana Bash, która w środę brała udział w uroczystościach 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Dziennikarz amerykańskiej stacji Wolf Blitzer, który również odwiedził Warszawę, przytaczał poruszające historie osób, które ocalały z Holokaustu. - Nie mogę sobie wyobrazić matki czy ojca, którzy muszą pożegnać się z dzieckiem, żeby to dziecko uratować przed śmiercią w obozie - powiedział.

Bash: to był początek powstania przeciwko nienawiści

- To był początek powstania przeciwko nienawiści, początek powstania przeciwko potwornym atakom nazistów, Niemców, w całej Europie - powiedziała Bash, odnosząc się do powstania w getcie warszawskim. Dodała, że "gdyby alianci ich nie powstrzymali, to rozprzestrzeniłoby się na cały świat".