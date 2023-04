Prezydent Izraela: duch ludzki zwyciężył na tej ziemi uświęconej krwią naszych bohaterskich braci

Kiedy zamykam oczy, mogę zobaczyć dzielnych bojowników powstania naprzeciwko tysięcy nazistowskich żołnierzy, którzy napłynęli jak wielka rzeka do getta, by ich unicestwić - mówił prezydent Izraela Izaak Herzog podczas oficjalnych obchodów 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Dodał, że większość bojowników nie przeżyła, ale "duch ludzki zwyciężył tutaj, na tej ziemi uświęconej krwią naszych bohaterskich braci".

"Wyrok był jeden: śmierć i zagłada"

- Kiedy zamykam oczy, mogę zobaczyć dzielnych bojowników powstania. Wyobrazić sobie członków Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego, kilka setek tylko naprzeciwko tysięcy nazistowskich żołnierzy, którzy napłynęli jak wielka rzeka do getta, by ich unicestwić, naprzeciwko wyszkolonych, potwornych sił nazistowskiego wroga, uzbrojonych od stóp do głów, które wyważały kolejne drzwi, dom po domu, w okrutnym, niepojętym wyścigu za Żydami, których wyrok był jeden: śmierć i zagłada - mówił Herzog.