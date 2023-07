Kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza od polityków. Rocznica "krwawej niedzieli"

Czołowi politycy partii rządzącej złożyli kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. To w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Wcześniej rocznicę "krwawej niedzieli" uczcili ludowcy. - Nie chcemy rozdrapywać ran przeszłości, ale żeby te rany się zabliźniły, to muszą być oczyszczone i opracowane. Bez tego nie ma szans na normalność w naszych relacjach - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL.

We wtorek przypada 80. rocznica "krwawej niedzieli" - kulminacji zbrodni popełnionej na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej.

Tuż po godzinie 12 przedstawiciele rządu i parlamentu, w tym między innymi premier Mateusz Morawiecki, szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, minister kultury Piotr Gliński, złożyli kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

To pierwsza część obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP.

Kosiniak-Kamysz: domagamy się pochówku i ich godnego upamiętnienia

Wcześniej we wtorek prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z delegacją polityków PSL złożył kwiaty przed wiszącą przy Domu Polonii w Warszawie tablicą upamiętniającą ludobójstwo dokonane na Polakach.

Prezes PSL podkreślił, że 11 lipca to szczególny, wymagający upamiętnienia dzień. - Upamiętnienia wymagają ofiary. Wołają o to rodziny kresowe, wołają o to ci, którzy często cudem przeżyli, wołamy o to my, Polacy. Wzywamy rząd polski do podjęcia wszelkich starań, by w tym momencie, w którym relacje polsko-ukraińskie i pomoc, jaką Polacy niosą Ukrainie są niebywałe, żeby jasno postawili nasze żądania - apelował prezes PSL.

- W imieniu rodzin, w imieniu wiekuistości zamordowanych pokoleń, domagamy się ekshumacji ofiar i odnalezienia miejsc, w których zostały zamordowane. Domagamy się pochówku i ich godnego upamiętnienia. Tam powinny dziś leżeć biało-czerwone wieńce - kontynuował Kosiniak-Kamysz.

Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z delegacją polityków PSL złożył kwiaty przed tablicą upamiętniającą ofiary rzezi wołyńskiej PAP/Tomasz Gzell

Kosiniak-Kamysz: nie ma przyszłości bez świadomości przeszłości

- Symboliczny znicz nie wystarczy. Potrzebne są miejsca pamięci i zrozumienie wszystkich tych, którzy dzisiaj na Ukrainie sprawują władzę, że dla nas to jest sprawa niezwykle ważna. My nie chcemy rozdrapywać ran przeszłości, ale żeby te rany się zabliźniły to muszą być oczyszczone i opracowane - mówił prezes PSL.

Wskazywał, że "oczyszczenie tej rany to jest ekshumacja, opracowanie to jest pochówek i upamiętnienie". - Bez tego nie ma szans na normalność w naszych relacjach. Nie możemy z tym zwlekać, nigdy nie będzie dobrego czasu - powiedział.

Nawiązał do rosyjskich zbrodni popełnionych w Buczy na Ukrainie. Podkreślił, że wszyscy, którzy uznają, że popełniono w niej ludobójstwo, powinni powiedzieć to samo o rzezi na Wołyniu. - Jeżeli Bucza jest ludobójstwem, a nie mamy co do tego żadnych wątpliwości i będziemy ścigać odpowiedzialnych, to wszyscy którzy tak uważają, powinni jasno stwierdzić: Wołyń był ludobójstwem - stwierdził.

Jak dodał, "to nie jest wbijanie noża w Ukrainę, to jest jasne stawianie sprawy". - Tak robią przyjaciele, tak robią państwa i narody, które chcą myśleć o przyszłości. Nie ma przyszłości bez świadomości przeszłości - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz: nie chcemy rozdrapywać ran przeszłości, ale żeby te rany się zabliźniły, muszą być oczyszczone i opracowane

Minuta ciszy w Sejmie

Kwestia upamiętnienia ofiar wołyńskich pojawiła się także podczas rozpoczętego we wtorek posiedzenia Sejmu. - W 80. rocznicę rzezi ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach Rzeczpospolitej, wnoszę o godne upamiętnienie, o ekshumację zwłok naszych rodaków, o pochówek ciał naszych rodaków. Wnoszę o godne upamiętnienie. W imieniu milionów Polaków w imieniu rodzin i środowisk kresowych - mówił prezes PSL z mównicy sejmowej, po rozpoczęciu obrad. Zwrócił się do posłów o powstanie i upamiętnienie minutą ciszy wszystkich ofiar rzezi wołyńskiej. Sejm uczcił ofiary minutą ciszy.

Kosiniak-Kamysz wnioskował również o zmianę harmonogramu obrad i rozpoczęcie prac Sejmu od uchwały upamiętniającej 80. rocznicę rzezi wołyńskiej. - Odpowiednią uchwałę przyjmiemy o godzinie 18 - poinformował prowadzący obrady wicemarszałek Ryszard Terlecki.

Rzeź na Wołyniu

80 lat temu, 11 i 12 lipca 1943 roku Ukraińska Powstańcza Armia dokonała skoordynowanego ataku na około 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim i łuckim dawnego województwa wołyńskiego. Wykorzystano fakt gromadzenia się w niedzielę 11 lipca ludzi w kościołach. "Krwawa niedziela" jest uważana za szczytowy moment ludobójstwa dokonywanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943-1945. W wyniku ludobójczych działań szacuje się, że na Wołyniu zginęło około 100 tysięcy Polaków.

Sprawcami tak zwanej rzezi wołyńskiej byli członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów-B (frakcja Bandery), podporządkowana jej Ukraińska Powstańcza Armia oraz zachęcona przez nich ludność ukraińska, nierzadko związana z polskimi sąsiadami więzami krwi. Bezpośrednią odpowiedzialność za wydanie zbrodniczego rozkazu ponosi główny dowódca UPA Roman Szuchewycz. OUN-UPA nazywała swoje działania "antypolską akcją", zmierzającą do uczynienia z Ukrainy obszaru zamieszkałego wyłącznie przez etnicznych Ukraińców.

