Uroczyste obchody 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Prezydent, przedstawiciele rządu oraz samorządowcy złożyli przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego wieńce. Wydarzenie to wielu najmłodszym przerwało dzieciństwo. Zamiast grać w piłkę, bawić się, zakładali za duże hełmy, brali do rąk za duże karabiny i stawiali czoła oprawcom. Bronili się, jak umieli. Wielu z nich zginęło. Na ich cześć odsłonięto pomnik powstańca niosącego nieżyjące dziecko. Materiał magazynu "Polska i Świat".

- W naszym ugrupowaniu był taki mały chłopiec. On wszędzie był pierwszy, wszędzie załatwiał – wspomina uczestniczka Powstania Warszawskiego Ludwika Pyrkosz-Mendelska. - Kiedy chłopcy brali karabiny, on biegał od karabinu do karabinu i pytał, "kiedy będę dorosły? Kiedy będę mógł brać karabin?" Pewnego dnia patrzę, idzie kolega i niesie go na rękach, myślałam, że jest ranny, że potrzebuje pomocy – dodaje.

- Przenosili informacje, ratowali ludzi, była to ogromna rzesza młodych ludzi, o których właściwie się nie mówi – zwraca uwagę varsavianista i fotograf Zygmunt Walkowski. Pamięć dzieciom powstania warszawskiego przywracają organizatorzy akcji "Nie Zapomnij o Nas". - Odsłoniliśmy groby trzech sióstr Buchowskich: Marysi, Jadzi i Oli. One miały siedem, dziesięć i trzynaście lat, i kiedy w ostatnich dniach powstania zaczął się szturm na Żoliborz, jedna z bomb trafiła w budynek i dziewczynki zginęły pod gruzami – mówi Patryk Markuszewski, organizator akcji "Nie Zapomnij o Nas".

Symboliczny pomnik na część Wojtusia

"Oddaliśmy wszystko, co najlepsze: rodzinę, młodość, bo dzieciństwa nie było"

- Historia 11-letniego Zdzisia, pseudonim Tor. On zawsze miał przewieszony chlebaczek przez ramię. on się nigdy z nim nie rozstawał. Starsi koledzy zapytali podczas kolacji: co on ma w tym chlebaczku, że nigdy się z nim nie rozstaje? On tak spojrzał na nich i powiedział: wszystko – opowiada Patryk Markuszewski.