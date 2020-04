75 lat temu wyzwolono obóz koncentracyjny w Dachau

Obóz w Dachau koło Monachium został założony wiosną 1933 roku w opuszczonej fabryce amunicji, niedługo po dojściu do władzy Adolfa Hitlera. Początkowo głównym celem istnienia obozu mała być "reedukacja" przeciwników politycznych poprzez pracę. Zsyłano tam tysiące ludzi niewygodnych dla nazistowskiego reżimu. Później do obozu zaczęli trafiać Żydzi, a w czasie wojny także więźniowie z okupowanych krajów, w większości Polacy. Dachau był pierwowzorem i modelem dla innych, późniejszych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych.

Do 1945 roku obóz rozrósł się do olbrzymiego kompleksu i ponad setki dodatkowych obozów satelickich - znajdowało się w nim około 40 tysięcy więźniów. W Dachau przeprowadzano zbrodnicze pseudomedyczne eksperymenty na więźniach. Był on również pewnego rodzaju "placówką szkoleniową" dla esesmanów.