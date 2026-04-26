Strzały i ewakuacja Trumpa, miliony na szczytny cel, ważny apel prokuratury

Kasia Nosowska ogoliła głowę na charytatywnym streamie

1. Strzelanina na balu dziennikarzy w Waszyngtonie

Prezydent USA Donald Trump został w sobotę wieczorem czasu miejscowego ewakuowany przez Secret Service z kolacji z korespondentami Białego Domu, podczas której padły strzały. Podejrzany mężczyzna otworzył ogień w lobby hotelowym i został ujęty przez służby.

Oprócz członków gabinetu, np. sekretarza stanu Marco Rubio i szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha, na sali obecni byli znani dziennikarze i politycy. Goście wydarzenia ukrywali się pod stołami na sali balowej.

Wśród uczestników był korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona.

2. Nie żyje Andrzej Olechowski

Andrzej Olechowski, ekonomista, były minister finansów oraz spraw zagranicznych, zmarł w wieku 78 lat. Był jednym ze współzałożycieli Platformy Obywatelskiej.

3. Negocjacje w Pakistanie odwołane

W weekend w Islamabadzie miała odbyć się kolejna runda rozmów pokojowych Iranu z USA. Do negocjacji jednak nie doszło. Delegacja Iranu w sobotę opuściła Islamabad. Donald Trump z kolei powiedział, że odwołał amerykańską delegację, bo USA nie chcą "rozmawiać o niczym".

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi ma powrócić do Pakistanu po zakończeniu wizyty w Omanie, a następnie udać się do Rosji - poinformowała w sobotę późnym wieczorem irańska agencja prasowa IRNA, powołując się na MSZ w Teheranie.

4. Blisko sto milionów na szczytny cel

Cały czas trwa stream internetowego twórcy o nicku Łatwogang na wsparcie dla podopiecznych fundacji Cancer Fighters. W sobotę w transmisji wzięło udział wielu znanych aktorów, muzyków i influencerów. Wśród nich byli: Katarzyna Nosowska, Agata Kulesza, Vito Bambino, Natalia Szroeder, Grzegorz Hyży, Cezary Pazura i jego żona - Edyta Pazura, Aleksandra Domańska, Maffashion i wiele innych.

Część gości streamu, aby zachęcić do wpłat na szczytny cel, zgodziło się na ogolenie głów na łyso.

W niedzielę nad ranem licznik zbiórki pokazywał już ponad 81 milionów złotych. Stream ma potrwać do niedzielnego wieczora.

5. Węgierski parlament bez Orbana

Ustępujący premier Węgier Viktor Orban ogłosił w sobotę, że nie zasiądzie w nowym parlamencie. W nagraniu w mediach społecznościowych zapowiedział, czym teraz ma zamiar się zająć.

6. Apel prokuratury po tragicznej śmierci posła

57-latek podejrzany o śmiertelne potrącenie posła Łukasza Litewki został tymczasowo aresztowany przez sąd. W sobotę prokuratura odniosła się również do pojawiających się w mediach społecznościowych inicjatyw, mających na celu identyfikację podejrzanego.

Podkreślono, że jakiekolwiek pomocnictwo w ułatwianiu dotarcia do tej osoby w celu jej skrzywdzenia może spowodować "konieczność wszczęcia odrębnego postępowania przeciwko tymże osobom".

W ocenie śledczych "jesteśmy o krok od nawoływania do publicznego linczu i do popełnienia przestępstwa na szkodę" 57-latka.

