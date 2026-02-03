Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Niemal 600 szkół zamkniętych. Część organizuje nauczanie zdalnie

EN_01465316_0009 (1)
Szkoły zamykane z powodu mrozów. Co w takiej sytuacji mogą zrobić rodzice
Źródło: TVN24
Trudne warunki pogodowe trwają - napisała ministra edukacji Barbara Nowacka. MEN poinformowało o odwołaniu zajęć dydaktycznych w 585 szkołach w różnych rejonach kraju. Część z nich organizuje nauczanie zdalnie.

Zima w Polsce nie odpuszcza. IMGW wydał kolejne alerty przed silnym mrozem. Temperatura może spaść do -20 st. C. Aktualne ostrzeżenia znajdziesz tutaj >>>

Z powodu niskiej temperatury we wtorek zajęcia odwołano w 585 szkołach - poinformowało południu Ministerstwo Edukacji Narodowej. Najwięcej takich szkół jest na Mazowszu oraz w województwie pomorskim. Po kilkadziesiąt placówek zamknięto też w województwach warmińsko-mazurskim oraz podlaskim.

"W części placówek dyrektorzy organizują edukację zdalną oraz zajęcia opiekuńcze" - dodał resort.

"Trudne warunki pogodowe trwają" - skomentowała ministra edukacji Barbara Nowacka, podając dalej wcześniejszy wpis MEN, gdy rano informowano o 549 zamkniętych placówkach.

Odwołane zajęcia w szkołach - oto co mówią przepisy

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, temperatura powinna wynosić co najmniej 18 st. C. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie takiej temperatury, dyrektor zawiesza zajęcia, powiadamiając o tym organ prowadzący.

Dyrektor może też, za zgodą organu prowadzącego, zawiesić zajęcia, jeżeli temperatura na zewnątrz - mierzona o godzinie 21 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie - wynosi -15 st. C lub jest niższa. Może także zawiesić zajęcia, jeśli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Kiedy dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia?
Źródło: TVN24

O zawieszeniu zajęć organ prowadzący lub dyrektor ma zawiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Jeżeli zawieszenie zajęć trwa dłużej niż dwa dni, dyrektor ma obowiązek zorganizować naukę zdalną. Zajęcia zdalne muszą rozpocząć się najpóźniej trzeciego dnia od zawieszenia i mogą odbywać się zarówno dzięki systemowi udostępnionemu przez ministra edukacji, jak i poprzez inne narzędzia komunikacji elektronicznej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zawieszone zajęcia w szkołach. Kiedy dyrektor może podjąć taką decyzję?

Zawieszone zajęcia w szkołach. Kiedy dyrektor może podjąć taką decyzję?

Szkoły zamykane z powodu mrozów. Co mogą zrobić rodzice

Szkoły zamykane z powodu mrozów. Co mogą zrobić rodzice

Ewelina Kwiatkowska

Ostrzeżenia IMGW pozostają w mocy do godziny 10 w środę.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowali Adrian Wróbel i Filip Czerwiński/lulu, akr

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Zdjęcie Ilustracyjne/Piotr Molecki/East News

Udostępnij:
TAGI:
PolskaMinisterstwo Edukacji NarodowejMrózZimapogodaSzkołaMazowszewojewództwo pomorskiePomorzeMazowieckie
Czytaj także:
Jazda zakończona w sklepie
Wjechała autem do sklepu odzieżowego
Trójmiasto
warszawa tlum zima shutterstock_2573188091
Zaskakująca oferta pracy. "Gwarantuję: głód, upodlenie, depresję"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
imageTitle
Zapadła decyzja w sprawie występu Vonn na igrzyskach
EUROSPORT
Pożar kompleksu domków w Pogorzelicy
Kilkudziesięciu strażaków walczy z pożarem kompleksu domków
Szczecin
Pies w schronisku
Kierowniczka schroniska zrezygnowała przez "falę hejtu"
WARSZAWA
shutterstock_2282170465
Mróz testuje sieć. Historyczny rekord w Polsce
BIZNES
imageTitle
Kolejna bardzo przykra porażka Hurkacza
EUROSPORT
Olivia Dean
To nowa Adele? "W burzliwych czasach dla świata jest jak balsam"
Kultura i styl
Boom na krótkoterminowy najem
Koniec samowoli w najmie krótkoterminowym. Nowy obowiązek
BIZNES
Ślisko, gołoledź, opady marznące, szklanka, ślizgawica
Szykuje się radykalna zmiana w pogodzie
METEO
shutterstock_2714899109
Alarmujące dane. Co piąty mieszkaniec Niemiec jest zagrożony
BIZNES
Tabliczka z mapą WC
Niebieskie lub brązowe. Wskażą najbliższą toaletę
WARSZAWA
1 godz 16 min
pc
Amerykański arcybiskup daje żołnierzom prawo do "sprzeciwu sumienia". Czy na wojnie jest na to miejsce?
Terlikowski. Istota rzeczy
Wyrok dla byłego wójta Rewala
21 milionów złotych strat gminy. Sąd złagodził wyrok dla byłego wójta Rewala
Szczecin
Ministerstwo Obrony Narodowej , MON
"Potężne, obciążające" dowody. Nowe informacje o zatrzymanym pracowniku MON
Sławomir Nowak
Prawomocna decyzja sądu w sprawie Nowaka
WARSZAWA
Kalifornia
Seria trzęsień ziemi w Kalifornii
METEO
Karol Nawrocki
Nawrocki zawetował "rekordową liczbę ustaw"? Policzyliśmy
Zuzanna Karczewska
shutterstock_2183395155
Awaria w dużym banku w Polsce. "Przepraszamy za niedogodności"
BIZNES
Wypadek w miejscowości Chyliny
Trzy osoby zginęły w drodze na dializy. Śledztwo prokuratury
WARSZAWA
Szłapka
Kto w zespole do zbadania polskich wątków afery Epsteina? Rzecznik odpowiada
informatyk biuro komputer praca shutterstock_2440815441
Rewolucja w branży? "Tego nie można nazwać grą"
BIZNES
Recepta wzbudziła wątpliwości pracownika apteki (zdjęcie ilustracyjne)
Metamizol, ibuprofen, paracetamol. Dlaczego po leki przeciwbólowe trzeba sięgać ostrożnie?
Piotr Wójcik
Prezydent RP Karol Nawrocki
Prezydent zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego
Doprowadzenie Patryka M. do prokuratury
"Wielki Bu" pozostanie w areszcie
Lublin
Mężczyzna stojący w zaspie śnieżnej
Huhuha, wtedy to dopiero zima była zła
Filip Czekała
fast food shutterstock_1492306919
Naukowcy: przetworzone jedzenie działa jak papierosy. To ukryta epidemia naszych czasów
Anna Bielecka
21.02 | System "Twój e-PIT" pod lupą UODO. Dane osobowe zagrożone?
Twój e-PIT będzie niedostępny. Resort wyjaśnia
BIZNES
Portugalscy żołnierze pomagają ofiarom burzy Kristin
Jeszcze nie otrząsnęli się po silnej burzy, już nadchodzi kolejna
METEO
Epstein, oskarżony o nakłanianie do prostytucji i wykorzystywanie seksualne nieletnich dziewcząt, zmarł w sobotę 10 sierpnia
Media: Jeffrey Epstein miał "sekretne dziecko"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica