Zima w Polsce nie odpuszcza. IMGW wydał kolejne alerty przed silnym mrozem. Temperatura może spaść do -20 st. C. Aktualne ostrzeżenia znajdziesz tutaj >>>

Z powodu niskiej temperatury we wtorek zajęcia odwołano w 585 szkołach - poinformowało południu Ministerstwo Edukacji Narodowej. Najwięcej takich szkół jest na Mazowszu oraz w województwie pomorskim. Po kilkadziesiąt placówek zamknięto też w województwach warmińsko-mazurskim oraz podlaskim.

"W części placówek dyrektorzy organizują edukację zdalną oraz zajęcia opiekuńcze" - dodał resort.

❄️ Aktualizacja | Z powodu niskich temperatur zajęcia odwołano w 585 szkołach.



"Trudne warunki pogodowe trwają" - skomentowała ministra edukacji Barbara Nowacka, podając dalej wcześniejszy wpis MEN, gdy rano informowano o 549 zamkniętych placówkach.

Odwołane zajęcia w szkołach - oto co mówią przepisy

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, temperatura powinna wynosić co najmniej 18 st. C. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie takiej temperatury, dyrektor zawiesza zajęcia, powiadamiając o tym organ prowadzący.

Dyrektor może też, za zgodą organu prowadzącego, zawiesić zajęcia, jeżeli temperatura na zewnątrz - mierzona o godzinie 21 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie - wynosi -15 st. C lub jest niższa. Może także zawiesić zajęcia, jeśli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

O zawieszeniu zajęć organ prowadzący lub dyrektor ma zawiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Jeżeli zawieszenie zajęć trwa dłużej niż dwa dni, dyrektor ma obowiązek zorganizować naukę zdalną. Zajęcia zdalne muszą rozpocząć się najpóźniej trzeciego dnia od zawieszenia i mogą odbywać się zarówno dzięki systemowi udostępnionemu przez ministra edukacji, jak i poprzez inne narzędzia komunikacji elektronicznej.

Ostrzeżenia IMGW pozostają w mocy do godziny 10 w środę.

