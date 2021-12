Szefowa biura podziemnej Solidarności: nie wybaczyłam, nie mam prawa

Kulik-Bielińska: nie wybaczyłam, nie mam prawa

Pytana o autorów stanu wojennego, powiedziała: - Nie mam poczucia, że to polscy patrioci [generałowie stanu wojennego - przyp. red.], choć mam poczucie, że być może uważali, że czynią dobrze. Każdy próbuje sobie znaleźć jakieś usprawiedliwienie - mówiła. Dodała, że "jak myśli o ich całej karierze do tego momentu, to nie wskazuje, by kierowali się patriotyzmem". - Natomiast doceniam, że usiedli do stołu z opozycją i że z dwóch stron doprowadzono do porozumienia bezkrwawego, przykładowego, w dialogu, w rozmowie, z ustępstwami. Za to mam do nich szacunek - zaznaczyła.