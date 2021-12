40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Hall: otrzymałem telefon, który niemal zwalił mnie z nóg

W poniedziałek mija 40 lat od wprowadzenia stanu wojennego. Aleksander Hall, działacz opozycji w PRL mówił w "Faktach po Faktach", że 12 grudnia wieczorem "właściwie żył jedyny raz w dwóch epokach naraz". - Wiedziałem, że ta epoka szczęśliwa, prawie wolności, czas Solidarności, wielkiej aktywności kończy się i idzie czas niewiadomy, groźny. Nie wiedziałem, że to się będzie nazywać stan wojenny - tłumaczył. Grażyna Staniszewska mówiła, że wprowadzenie stanu wojennego wydawało się "nie do pomyślenia".

Profesor Aleksander Hall, minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego mówił w "Faktach po Faktach", że 12 grudnia 1981 roku rano "spotkał się z Adamem Hodyszem, oficerem służby bezpieczeństwa, który od 1978 roku współdziałał z opozycją i dostarczał nam bezcennych informacji". - On powiedział mi: radzę ci dzisiaj nie nocować w domu, cały wydział śledczy ma się stawić w komendzie o godzinie, już nie pamiętam, czy 13 czy 14. Bezpośrednio po tym spotkaniu pojechałem na komisję krajową i przekazałem informację Lechowi Wałęsie, ale udzielił mi się nastrój pewności siebie, który dominował na komisji krajowej. Zupełnie błędna ocena sytuacji panowała tam, że idziemy do przodu, władza jest słaba - opowiadał.

Dodał, że 12 grudnia obchodził urodziny i zaprosił grono przyjaciół, ludzi z opozycji. - Goście zaczęli powoli się schodzić i gdzieś około 18.36 otrzymałem telefon, który niemal zwalił mnie z nóg. To było hasło: Ula cię bardzo przeprasza, ale dzisiaj nie będzie mogła do ciebie wpaść. To było hasło: uciekaj z domu. Jeszcze do aresztowań było kilka godzin. Udało mi się przedostać na komisję krajową. Oczywiście znowu powtórzyłem tę wiadomość Wałęsie, także kilku doradcom(…), ale zostało to wszystko zinterpretowane, że mnie grozi niebezpieczeństwo - mówił Hall.