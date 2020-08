Henryka Krzywonos: 1980 rok upewnił nas w tym, że jak chcemy, to możemy

Wtedy wszyscy byliśmy sobą. Nikt nie kłamał, nikt nie wymyślał. Umieliśmy się zrozumieć - tak wspominała sierpień 1980 roku posłanka Koalicji Obywatelskiej Henryka Krzywonos, opozycjonistka z czasów PRL, jedna z sygnatariuszek Porozumień Sierpniowych. - Kiedy pojechałam do Sali BHP, wiedziałam, że zaczyna się coś dziać. Sama nie wiedziałam, czy podołam. Ale kiedy weszłam na salę i stanęłam obok Andrzeja Gwiazdy, on mi powiedział: "Ty już zrobiłaś dużo" - tak w rozmowie z Piotrem Jaconiem mówiła o pierwszych dniach strajku w Stoczni Gdańskiej.

"1980 rok upewnił nas w tym, że jak chcemy, to możemy"

- Wtedy wszyscy byliśmy sobą. Nikt nie kłamał, nikt nie wymyślał. Umieliśmy się zrozumieć. Jeśli ja czegoś nie rozumiałam, szłam do Lecha Bądkowskiego albo do (Bronisława) Geremka i zasięgałam informacji - powiedziała Krzywonos, dziś posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Krzywonos: kiedy powiedziałam, że tramwaj dalej nie pojedzie, zamiast obelg usłyszałam oklaski

W 1980 roku była motorniczą w Gdańsku. W TVN24 wspominała dzień - 15 sierpnia - kiedy zatrzymała swój tramwaj i dołączyła do strajku. - Na każdym przystanku zastanawiałam się, czy stanąć, czy nie. Ludzie jechali do pracy, pielęgniarki jechały do akademii medycznej. Za każdym razem, gdy coś nie grało, to słyszeliśmy różne pretensje. Wtedy myślałam, że będzie tak samo. Ale kiedy powiedziałam te słynne dzisiaj słowa: "Ten tramwaj dalej nie pojedzie", usłyszałam zamiast obelg czy krzyków, że ludzie klaszczą - opowiadała Krzywonos.