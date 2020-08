Prezydent w Gdańsku: chylę czoła przed wszystkimi bohaterami tamtych czasów

Solidarność doprowadziła do tego, że dziś żyjemy w wolnym, suwerennym i niepodległym kraju. Dzięki tamtemu wysiłkowi, dzięki tamtej odwadze. Nigdy o tym nie wolno zapomnieć - powiedział prezydent Andrzej Duda w Gdańsku podczas rządowych obchodów 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Premier Mateusz Morawiecki, wspominając wydarzenia Sierpnia 1980 roku, nazwał je "rewolucją godności". Nawiązał do sytuacji na Białorusi. - Bracia Białorusini, teraz wy przeżywacie swój Sierpień, swój zryw solidarności. Jesteśmy z wami - zapewnił.

Prezydent Andrzej Duda podczas organizowanych przez stronę rządową uroczystości 40. rocznicy Porozumień Sierpniowych przed historyczną bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej zwrócił się do sygnatariuszy Porozumień Sierpniowych. - Śmiało można powiedzieć: Szanowni kombatanci. Cieszę się ogromnie, że w 40-lecie tego niezwykle doniosłego wydarzenia w naszej historii, jakim było podpisanie Porozumień Sierpniowych, będących wynikiem tamtego historycznego strajku, a poprzedzającego powstanie największego w dziejach związku zawodowego, jakim była i jest Solidarność, możemy spotkać się w tym miejscu. To miejsce w naszej historii jest wielkim symbolem - powiedział Duda.

Prezydent Duda: jakże te wszystkie rocznice i daty zbiegają się ze sobą

- Ta Brama Stoczni Gdańskiej - wtedy imienia Lenina - to miejsce, gdzie w 1970 roku do protestujących robotników strzelano, gdzie polała się krew niewinnych ludzi, którzy chcieli po prostu godnie żyć. Na tym wyrosła Solidarność, na wielkim pragnieniu i żądaniu godności. Ludzie po prostu chcieli normalności, chcieli godności człowieka, przestrzegania jego praw, przestrzegania tego, co tak głęboko zakorzenione było zawsze w nas, Polakach: potrzeby wolności, suwerenności i swobody, ale przede wszystkim normalności - mówił Duda.

Dodał, że ci ludzie "chcieli żyć tak, jak mogą żyć inni" i chcieli tej normalności oraz praw "nie tylko dla siebie, ale chcieli tego dla wszystkich - swoich rodaków i nie tylko". Jak podkreślił, "w 1981 roku wystosowali słynne posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej, gdzie o tych ideałach mówili".

Prezydent stwierdził, że potrzeba wolności w Polakach była zawsze. - Być może to jest także efekt tego, że przez tak długi czas poprzednie pokolenia walczyły o to, żeby Polska w ogóle wróciła na mapę. Obchodzimy ten czas stulecia odzyskania niepodległości. Jakże te wszystkie rocznice i daty zbiegają się ze sobą. Jakże ważne milowe kamienie naszej historii, poprzez kolejne dziesięciolecia następują. Ta Solidarność więc nie wzięła się znikąd - ocenił.

W ocenie Dudy Solidarność "wzięła się" z ponad 1050-letniej chrześcijańskiej tradycji polskiej, z wiary, z "tego, co pozwalało nam przetrwać najtrudniejsze momenty w naszych dziejach".

Prezydent: chcę podziękować wszystkim, którzy do tej wolności parli

- Chylę czoła przed wszystkimi bohaterami tamtych czasów, przed wszystkimi, którzy wtedy o tę naszą wolność walczyli. Bo w rzeczywistości walczyli o wolność, nawet jeżeli nie do końca umieli wtedy to wyartykułować, że to o wolność właśnie chodzi. Jeżeli przeczyta się postulaty strajkujących, które zostały spisane, jeżeli się je zsumuje, to jasną sprawą jest, że o wolność właśnie chodzi - zauważył.

- Chcę z tego miejsca podziękować w imieniu całej Rzeczypospolitej, w imieniu naszego narodu, wszystkim tym, którzy wtedy do tej wolności tak zdecydowanie parli - zaznaczył prezydent.

Zaznaczył, że wśród walczących wówczas, są wielkie nazwiska, które pamiętamy. Wymienił niektóre z nich: Anna Walentynowicz, Lech Wałęsa, Andrzej i Joanna Gwiazdowe, Henryk Wujec, Tadeusz Mazowiecki, Bogdan Borusewicz, Krzysztof Wyszkowski. Ale - jak mówił - były też tysiące robotników w całej Polsce, którzy wtedy stali razem z nimi. - Im wszystkim z całego serca za to dziękuję, pokoleniu moich rodziców - powiedział Duda.

Prezydent Andrzej Duda i Piotr Duda, przewodniczący NSZZ "Solidarność" PAP/Adam Warżawa

"Tak, to Solidarność doprowadziła do zburzenia muru berlińskiego"

Podkreślił, że Solidarność przyniosła wolność nie tylko Polakom "w wyniku nieustępliwego trwania w sprzeciwie wobec władzy komunistycznej", ale też przyniosła wolność całemu naszemu regionowi. - Tej części Europy, która znajdowała się za żelazną kurtyną - dodał.

- Tak, to Solidarność doprowadziła do zburzenia muru berlińskiego, tak, to Solidarność doprowadziła do tego, że Niemcy mogły się zjednoczyć - powiedział prezydent.

Dodał, że to Solidarność doprowadziła do tego, że "dziś żyjemy w wolnym, suwerennym i niepodległym kraju". - Dzięki tamtemu wysiłkowi, dzięki tamtej odwadze. Nigdy o tym nie wolno zapomnieć - zaznaczył Duda.

"Bracia Białorusini, teraz wy przeżywacie swój Sierpień, swój zryw solidarności"

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że "rewolucja godności", jak określił wydarzenia sierpnia 1980 roku, doprowadziła do suwerenności i niepodległego państwa. - Ona była bezkrwawą, pokojową rewolucją, wielkim czynem, na którym wzorują się narody z całego świata. Dziś tutaj prosto przybywam do państwa ze Słowenii. Tam również uczczono pamięć o Solidarności i z wielką miłością o Solidarności mówili wszyscy będący tam przywódcy państw - powiedział Morawiecki.

Jak dodał, dziś przed wielkim wyborem staje naród białoruski. - Tak jak my Polacy wtedy w Sierpniu, tak oni walczą w swoim sierpniu - o wolność, o demokrację i o suwerenność, która będzie zbudowana na bazie tej wolności - powiedział szef rządu.

- Bracia Białorusini, teraz wy przeżywacie swój Sierpień, swój zryw solidarności. Jesteśmy z wami, jest z wami polska Solidarność - zapewnił Morawiecki, zwracając się do Białorusinów.

Podziękował NSZZ "Solidarność" za "troskę o strajkujących robotników na Białorusi" (chodzi o transporty pomocy humanitarne dla tamtejszych zakładów pracy). - Chcemy tę pomoc dostarczać, odbijamy się od granic, wracamy z tą pomocą, z wyciągniętą ręką, bo wierzymy, że wolna, suwerenna Białoruś należy do rodziny narodów europejskich, w zgodzie i w pokoju ze wszystkimi swoimi sąsiadami. Takiej Białorusi chcą w większości Białorusini - zaznaczył premier.

Premier Mateusz Morawiecki PAP/Adam Warżawa

Autor:tmw//rzw

Źródło: TVN24, PAP