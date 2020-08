Dokumentował wydarzenia w stoczni. "Widziałem, że ten facet z wąsem bardzo dobrze daje radę"

Niedenthal opowiadał, że po dniu spędzonym w Stoczni Gdańskiej wrócił do Warszawy, by wysłać klisze fotograficzne do Stanów Zjednoczonych. Zaraz potem nie wrócił do Gdańska, gdyż z żoną i małym dzieckiem mieli zaplanowane wakacje. Na terenie stoczni pojawił się ponownie na ostatnie trzy dni wydarzeń sierpniowych.