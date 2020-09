40 lat "Solidarności". "To drugie imię Polski, to również nasza przyszłość"

Morawiecki powiedział, że "Solidarność to coś więcej niż tylko hasło i coś więcej nawet niż tylko związek zawodowy". - Dla mnie "Solidarność" to drugie imię Polski, to fenomen, który przekracza granice Polski, to nie tylko nawet ruch społeczny, w dziejach naszego państwa od wtedy i na zawsze już opisywany będzie ten fenomen, ten ruch jako wielki narodowo-społeczny ruch niepodległościowy, ale jednocześnie ruch, który miał na celu walkę o godne życie każdego człowieka w Polsce i nie tylko - mówił premier. Podkreślił, że "Solidarność" to nie jest tylko historia. - Solidarność to azymut naszego działania, to kierunek, który powinien wytyczać politykę każdego dobrego rządu, ale również tych, którzy reprezentują świat pracy - ocenił Morawiecki.